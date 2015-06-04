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Yaşam

DEDAŞ Genel Müdürü: Elektriği kaçak kullanıyorsan kullan ama israf etme

'Vatandaşları israf konusunda duyarlı olmaya davet ediyoruz'

04 Haziran 2015 10:12

Keban ve Karakaya Barajları'nın ürettiği elektriğin, israf edilen miktarı karşılamadığını belirten DEDAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, "Biz yine de 'kaçak kullanıyorsan kullan ama israf etme' diyoruz" dedi.

Murat Karagüzel, DEDAŞ Diyarbakır Bölge Müdürlüğünde basın toplantısı düzenledi.

Karagüzel, "tarımsal sulama desteklerine Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) DEDAŞ tarafından blokaj konulduğu" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Diyarbakır'da çiftçilerle 3 yıllık bir sözleşme imzalandığını ve kayıt dışı tüketimi engellemek için çiftçilerin sayaç taktırdığını ifade eden Karagüzel, şöyle konuştu:

"Bu sayaçların kaydettiği tüketim miktarının yüzde 41'ini alarak çiftçilerimizle sözleşme imzaladık. Bu anlaşmayı imzalayan çiftçilerimizin desteklerine blokaj söz konusu değil. Sayaç taktırıp bu anlaşmaya dahil olan çiftçilerimiz için bu blokeyi kaldırıyoruz. Ancak anlaşma yapmayan çiftçilerin desteklemelerine tebliğ gereği bloke konuldu."

 

‘Kaçak kullanıyorsan kullan ama israf etme’

 

Bölgede yaklaşık 20,5 milyar kilovat saat elektrik tüketildiğini, israf oranının ise arttığına dikkati çeken Karagüzel, "Abonelerimiz kaçak elektrik kullansalar dahi israf etmeseler, biz bu 20 milyarın 8 milyar kilovat saatini rahatlıkla tasarruf edebiliyoruz. Bunun rakamsal karşılığı 2,4 milyar liradır" diye konuştu.

"Keban ve Karakaya Barajları'nın ürettiği toplam elektrik, bizim israfımızı karşılamıyor. Biz yine de 'kaçak kullanıyorsan kullan ama israf etme' diyoruz" diyen Karagüzel, vatandaşları israf konusunda duyarlı olmaya davet etti.

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