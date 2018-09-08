DEDAŞ ekipleri, elektrik direklerini sırtlarında taşıdı

BATMAN, (DHA)- BATMAN\'ın Sason ilçesine bağlı Sarıyayla köyü hattındaki 4 köy ve 10 mezraya kesintisiz enerji sağlamak amacıyla çalışma yürüten Dicle Elektrik A.Ş. (DEDAŞ) ekipleri, 1618 metre yükseklikteki tepeye kamyonla götürdükleri ve her biri 200 kilo ağırlığında olduğu belirtilen elektrik direklerini, yol olmaması nedeniyle yaklaşık bir kilometre boyunca sırtlarında taşıdı.

Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Siirt ve Şanlıurfa\'ya enerji sağlayan DEDAŞ ekipleri, Batman\'ın Sason ilçesine bağlı Sarıyayla köyü hattındaki 4 köy ve 10 mezraya kesintisiz enerji vermek amacıyla başlattığı çalışmayı, sarp engebelli araziye rağmen sürdürüyor. DEDAŞ ekipleri hafta içerisinde, Sarıyayla köyü hattına dikmek üzere 2 ağaç direğini, ilçe merkezinden kamyonlara yükleyip yola çıkardı. Ancak bir yanı dağ, diğer yanı uçurum olan toprak yol bitince ekipler, direkleri araçtan indirmek durumunda kaldı. Ekipte bulunan görevliler, her biri 12 metre uzunluğunda ve yaklaşık 200 kilogram ağırlığındaki ağaç direkleri yolun bittiği noktadan itibaren bir kilometre boyunca sırtlarında taşıyarak, 1618 rakımlı tepeye çıkardı. Direklerin dikileceği çukurlar, iş makinesi oraya ulaşamadığı için kazma ve kürek yardımıyla kazıldı. Yaklaşık 4 saat süren zorlu bir çalışmanın ardından dikilen direklere iletim hattı bağlandı ve köylere elektrik verildi. Vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanan DEDAŞ ekipleri, daha önce de yolu olmayan mezraya elektrik hizmetini ulaştırmak için 515 kilo ağırlığındaki trafoyu köylülerle birlikte yine sırtlarında taşımıştı.

DEDAŞ Batman İl Müdürü Yusuf Açar, vatandaşlara kaliteli ve kesintisiz enerji hizmeti sağlayabilmek amacıyla tüm ekip olarak büyük bir fedakarlıkla çalıştıklarını söyledi. Batman\'da en zorlu coğrafyaya sahip ilçelerden biri olan Sason\'da yatırımlarını aksatmadan sürdürdüklerini belirten Açar, \"Bölge halkımıza kaliteli, sağlıklı ve kesintisiz enerji sağlamak görevimizdir. Tüm ağır şartlara rağmen ekiplerimiz canla başla çalışarak görevlerini yapmaya çalışıyor. Kırsalda gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda büyük bir özveri gösteren ekip arkadaşlarıma ve yardımlarını esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum\" dedi.

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