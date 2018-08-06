"Decathlon, A101 lütfen bu maskeyi çok ciddi uyarılarla satın!"

Habertürk yazarı Nagehan Alçı Decathlon ve A101 başta olmak üzere birçok firmanın sattığı "tam yüz şnorkel"i taktıktan sonra iskeleden atlayıp, boğulan 8 yaşındaki Doruk'un hayatını kaybetmesini yeniden gündeme getirdi. Alçı yaşamını yitiren Doruk ile ilgili telefon ve emaillerinin durmadığını belirtirken, "A101’den, Decathlon’dan ve tam yüz snorkel satan diğer bütün firmalardan aynı duyarlılığı bekliyorum: lütfen bu ürünü çok ciddi uyarılarla satın! Üzerine olası riskleri daha net ve açık bir şekilde yazın ve kasiyerleri bu ürünü alanlara açıklama yapmaları yönünde uyarın…" dedi.

Alçı'nın köşesinde "O maskenin üzerinde uyarı yok" başlığıyla yayımlanan yazy şöyle:

"Bodrum’da tam yüz şnorkelle iskeleden atlayıp, boğulan 8 yaşındaki Doruk ile ilgili ne telefonum duruyor, ne emaillerim ne de beynim… Hayatımda hiç görmediğim o minicik, masum yavru aklımdan çıkmıyor. Geride bıraktığı ikizi, ailesi ve yakınlarını düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum.

Bu ülkede insana değer veriyorsak çocuklarımızın ölüp gitmesine seyirci kalamayız. Sahillerde yüzlercesine rastladığımız bir sualtı maskesi ile atlayıp yaşamını yitirdi Doruk. Bu bir kullanım hatası mı? Peki bu hataya düşmemek için tüketici yeterince uyarılıyor mu?

Dün gittim, A101’den sözkonusu maskeyi aldım. ‘Triathlon Dalış Maskesi’. Üzerinde Piranha Bilişim Teknolojileri diye bir ithalatçı firma ismi var. Üründe 3 uyarı mevcut: 1) Dalgalı denizde kullanılmaz, 2) 0-3 yaş için uygun değildir, 3) Güneşte brakmayınız. ‘Yetişkinler için tasarlanmıştır. Çocuklar sadece yetişkin gözetiminde kullanmalıdır’ diyor.

Ürünün üzerinde ‘bu ürünle atlanmaz’ ibaresi yok. Doruk’un aile yakınlarından kazanın oluş şekli ile ilgili detaylı bilgi aldım. Maske ile iskeleden atlıyor ve suya çarpınca beyin ve omurilik soğanı hasar görüyor. Bu esnada bayılıyor ve suyun üzerinde kalıyor. O sebeple 3-4 dakika maskeyle aşağıya bakıyor sanmışlar, hareket etmediğini görünce bilincinin kapalı olduğunu anlamışlar.

Bunun üzerine apar topar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine yetiştiriliyor ve acil müdahale yapılıyor. Daha sonra da yoğun bakıma alınıp, hayata döndürülmeye çalışılıyor ancak maalesef nabız normale çevrilip, hayat fonksiyonları tamamen geri getirilemiyor. İki hafta kadar yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikten sonra da vefat ediyor…

Ürünü dün aldım ve denedim. Evet, bir snorkel için çok iyi görüş açısı sağlıyor ve hem ağız hem burundan nefes alınabildiği için rahatlıkla uzun süre suda kalınabiliyor. Bir çok olumlu özelliği olduğuna şüphe yok ancak böylesine sonuçlara yol açabildiği konusunda üzerinde yeterince uyarı var mı?

Bu maskeyi çok ciddi uyarılarla satın!

Türkiye’de Decathlon’un yaygınlaştırdığı bu ürün için Decathlon ‘bizde atlanmaz ve 10 yaş altı kullanılmaz’ uyarısı var, diyor. O ürünü de ayrıca inceleyeceğim. Ancak bildiğim kadarıyla hiç kimse bu maskeyi satın alanları özellikle uyarmıyor. Ne A101’de, ne Decathlon’da. Geçenlerde Fatih Altaylı ile bizim kanalda karşılaştık. Bende de var o maskeden, Karaköy’den almıştım, senin yazılardan sonra kullanasım gelmiyor’ dedi. Onun aldığı üründe bu uyarılar var mı, satın alırken bir şey söylenmiş mi bilmem…

Ama bildiğim hiç bir yerde ‘Bu maske ile atlamak ölüme sebep olabilir’, ‘Bu maskeyi çocuklarınıza kesinlikle vermeyin’ gibi bir açıklama yapılmadığı. Bırakın bu açıklamayı, Doruk’un atlayıp, yaşamını yitirdiği maskenin üzerinde ‘atlanmaz’ ibaresi bile yok!

A101’in sahibi Turgut Aydın, bir çok alandaki girişimciliği ile takdir ettiğim ve hukukum olan bir isimdir. Bu konuda Aydın’dan da özel bir hassasiyet bekliyorum. Doruk hepimizin çocuğu, kardeşi ya da torunu olabilirdi. Geçen yazım üzerine A101 yetkilileri bana ulaştı ve konuyu araştıracaklarını ilettiler ve ailenin numarasını benden istediler.

A101’den, Decathlon’dan ve tam yüz snorkel satan diğer bütün firmalardan aynı duyarlılığı bekliyorum: lütfen bu ürünü çok ciddi uyarılarla satın! Üzerine olası riskleri daha net ve açık bir şekilde yazın ve kasiyerleri bu ürünü alanlara açıklama yapmaları yönünde uyarın…"