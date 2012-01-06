T24



Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi İnönü Parkı'nda meydana geldi.



'Debelenmeyin, medeni şekilde gözaltına alının'



Türkiye'ye kurulacak füze kalkanı sisteminin sadece ABD üslerini koruyacağını iddia eden, Halk Cephesi Liseli Dev- Genç üyesi 5 kişi, basın açıklaması yaptıktan sonra parktaki çimlerin üzerine çadır kurmak istedi.Eylemcileri uyaran polis müdürü, çadır kurulmasına izin verilmeyeceğini, ısrarcı olanların da gözaltına alınacağını söyledi.Ancak eylemciler Halime Keçeli, Güray Çetinkaya ve Hasan Farsak, çadırı kurmaya başlayınca, müdahale eden polisler tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Eylemcilerin gözaltına alınmasını izleyen arkadaşları ise en kısa sürede tekrar çadır kuracaklarını söyledi. Eylemcilerin çadırına ise Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri el koydu.Yeniden eylemBu arada gözaltına alınan 3 kişi, gözaltına alınıp, serbest bırakıldıktan bir saat sonra arkadaşlarıyla yeniden eylem yaptı. Bu kez de 3 kişi gözaltına alındı.Kabahatler Kanunu'na göre 166'şar lira para cezası kesilen Halime Keçeli, Güray Çetinkaya ve Hasan Farsak ve arkadaşları tekrar parka gelip, protesto çadırı kurma girişimini yineledi.Çimlerin üzerine çadır kuran 10 kişilik grup, 2 kişilik çadır önünde, basın açıklaması yapıp, sloganlar attı.Eylemcilerin yanına gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Erhan Yıldırım, halka açık alanda çadır kurmanın 3 kanuna karşı gelmek olduğun söyledi.Erhan Yıldırım, "Siz vatan sevgisinden bahsettiniz. Biz de bu vatanda yaşıyoruz. Ancak vatanımızı temsil eden semboller İstiklal Marşı ve Türk bayrağıdır. Ancak sizi ne zaman bir basın açıklamasında görsek, kızıl bayraklar var elinizde ve Enternasyonal Marşı söylüyorsunuz. Hangi vatandan bahsediyorsunuz? Bunu bir açıklarsanız sevinirim. Ayrıca ezbere bildiğiniz şey, bu yaptığınız 3 kez kanuna aykırı. Sizi 3 kez uyaracağım. Eğer çadırı kaldırmayacaksanız, arkadaşlar sizi gözaltına alacak. Lütfen debelenmeyin ve medeni şekilde gözaltına alının. Eğer burada bu işi yapıyorsanız böyle" dedi.Eylemcilerin çadırı kaldırmayacaklarını söylemesi üzerine zabıta ekipleri ve polisler müdahale etti.Polis bu kez Bahri Erinç, Cihan Zereyak ve Ayten Çakıcı'yı gözaltına aldı. Zabıta görevlileri de çadırı söküp el koydu. Eylemciler, polis otosuyla 5 Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü.