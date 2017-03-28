Debbie Kasırgası Avustralya'ya ulaştı; 35 bin evde elektrikler kesildi

Avustralya'da hızı saatte 270 kilometreyi aşan Debbie Kasırgası ana karaya ulaştı. Tatil adalarını yıkıp geçtikten sonra ülkenin ikinci büyük eyaleti olan Queensland'ı vuran kasırgadan dolayı on binlerce insan evlerinden tahliye edildi. 45 bini aşkın kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Elektrik verilemeyen evlerin sayısı ise 35 binden fazla.

Uluslararası haber ajansları, 400 okul ve çocuk bakım merkezinin kapatıldığını bildiriyor. Avustralya medyasında canavar olarak nitelendirilen Kasırga şimdiye kadar ağaçları devirdi, tekneleri sürükledi ve bir çok yolun ulaşıma kapanmasına yol açtı.

"Cep telefonlarınızı şarj edin!"

Milliyet'te yer alan habere göre, Avustralya sakini John Collins, yaşadıklarını "Bir jumbo jetin çatıma park etmesi gibiydi" sözleriyle anlattı.

Yetkililer, kıyı bölgelerinde yaşayanlardan evlerini terk ederek derhal yüksek yerlere gitmelerini istiyor. Diğer bölgelerde ise, kimsenin evden çıkmaması için uyarı üstüne uyarı yapılıyor. Bir başka uyarı yapılan konu, cep telefonlarının şarj edilmesi.

Hastaneler hazır bekletiliyor

Kasırgaya karşı Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF), Avustralya Acil Servis (SES) ekipleri, Queensland polisi ve hastaneler hazır bekletiliyor.

Queensland Başbakanı Annastacia Palaszczuk, eyalet tarihindeki en büyük tahliyeyi gerçekleştirdiklerini belirterek "Bu Yasi Kasırgası'ndan da büyük olacak" dedi.

Şubat 2011'deki Yasi Kasırgası'nda rüzgarın hızı saatte 295 km'ye kadar çıkmış ve fırtına Avustralya ile birlikte Solomon Adaları, Papua Yeni Gine ve Vanuatı gibi ülkeleri etkilemişti. Yasi'nin verdiği zarar ise 3,5 milyar doları aşmıştı.