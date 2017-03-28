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BBC Türkçe

Debbie Kasırgası Avustralya'da ana karaya ulaşmak üzere

4. kategori fırtına nedeniyle, eyaletten yaklaşık 30 bin kişi tahliye edildi

28 Mart 2017 07:42

Hızı saate 250 km'ye ulaşan tropikal siklon, Avustralya'nın kuzeydoğusundaki tatil adalarını vurdu.

Debbie Kasırgası "güç kazanarak" ana karadaki Queensland eyaletine doğru ilerliyor.

4. kategori fırtına nedeniyle, eyaletten yaklaşık 30 bin kişi tahliye edildi.

Siklonun ana karaya yerel saatle 14'te ulaşması bekleniyor.

Yetkililer Debbie'nin 2011'deki Yasi Kasırgası'ndan bu yana en şiddetli fırtına olabileceğini belirtiyor.

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull daha erken saatlerde bölge halkına "evlerini derhal terk ederek yüksek yerlere çıkmaları" çağrısında bulunmuştu.

Avustralya Meteoroloji Genel Müdürlüğü, gece saatlerinde yavaşlamış olan kasırganın yeniden güç kazanarak ilerlediğini belirtti.

Queensland Eyalet Başbakanı Annastacia Palaszczuk, eyalet tarihindeki en büyük tahliyeyi gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Bu Yasi Kasırgası'ndan da büyük olacak" diyen Palaszczuk, gidecek güvenli yeri olmayanlar yüksek yerlerde sığınaklar hazırlandığını açıkladı.

Halka cep telefonlarını şarj etmeleri uyarısında da bulunuldu.

Şubat 2011'deki Yasi Kasırgası'nda rüzgarın hızı saatte 295 km'ye kadar çıkmış ve kasırga yaklaşık 3,5 milyar ABD doları zarara neden olmuştu. Resmi açıklamalara göre Yasi Kasırgası'nda can kaybı yaşanmadı.

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