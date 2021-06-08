Debbie Hewitt, 157 yaşındaki İngiltere Futbol Federasyonu'nun ilk kadın başkanı olacak

İngiltere Futbol Federasyonu'nda (FA), istifa eden Greg Clarke'ın ardından yeni başkan Debbie Hewitt olacak. Oy birliğiyle aday gösterilen Hewitt dışında başka bir adayın bulunmaması, Hewitt'in başkanlığını kesin kılıyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, aralarında bağımsız üyelerin de yer aldığı seçim komitesinin başkanlık için oy birliğiyle iş insanı Debbie Hewitt'i aday gösterdiği belirtildi. ​İngiltere Futbol Federasyonu'nun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada da, "Kurulumuzun, konseyimizin onayına tabi olarak, Ocak 2022'den itibaren yeni başkanımız olması için Debbie Hewitt'i aday gösterdiğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadeleri yer aldı.

Hewitt'in adaylığının 22 Temmuz'daki federasyon konseyi toplantısında onaylanacağı, 2022'nin ocak ayında da görevine başlayacağı kaydedildi. Küçük yaşlardan beri futbola tutkusu olduğunu belirten Hewitt ise yeni görevi için sabırsızlıkla beklediğini ifade etti.

Debbie Hewitt, 157 yıllık geçmişi bulunan İngiltere Futbol Federasyonu'nun ilk kadın başkanı olacak. Greg Clarke, İngiltere Parlamentosu'ndaki bir çevrim içi toplantıda sarf ettiği ayrımcı sözler sonrası geçen yılın kasım ayında başkanlıktan istifa etmişti.