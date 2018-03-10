DEAŞ'tan kaçan Suriyeli heykeltıraş, sergi açtı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- SURİYE\'nin Deyrizor kentinden kendisini esir alan DEAŞ\'lı teröristlerden kaçıp Türkiye\'ye sığındıktan sonra Şanlıurfa\'ya yerleşen heykeltıraş Arkam Saffam (51), vatandaşlarının yaşadıklarını anlatan heykellerden oluşan ilk sergisini açtı. Saffam, Suriye\'de yaptığı birçok eseri toprak altına gömmek zorunda kaldığını belirterek, \"DEAŞ heykel yaptığımı öğrenince beni kafir ilan etti. Beni öldürüp kafatasımdan heykel yapacaklarını söylediler. Bir bombardıman sırasında kaçarak kurtuldum\" dedi.

Suriye\'deki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa\'ya yerleşen heykeltıraş Akram Saffam, vatandaşlarının yaşadığı dramı yaptığı heykellerle anlatıyor. Saffam, Şanlıurfa\'da 2 yıldır arkadaşlık yaptığı Abdullah Özgültekin\'in sanat atölyesinde ilk kişisel sergisini açtı. DEAŞ\'lı teröristlerin elinden kaçtığını anlatan Akram Saffam, Türkiye\'nin gerçekten güzel bir ülke olduğunu kaydederek, insanların burada kardeşçe yaşadıklarını söyledi. Saffam, \"Ben bu projelerimi ruhumdan geldiği gibi heykellere yansıtmaya çalışıyorum. Suriye\'de kendime ait özel bir atölyem vardı. Savaş dolayısıyla yerleştiğimiz Şanlıurfa\'da bu işimi mutfakta yapmaya çalışıyorum. 38 yıldır bu sanatla uğraşıyorum. İnsanların hüzünlerini heykellerime yansıtmaya çalışıyorum. Bu savaşta çok ölüm ve hüzünlere şahit oldum\" dedi.

\'ÖLÜM EMRİ VERİLDİ, UÇAK BOMBARDIMAN YAPTI\'

Deyrizor\'da kaldığı yıllarda terör örgütü DEAŞ\'ın o dönemlerde kendisini alıkoyduğunu anlatan Saffam, yaptığı birçok heykelin bu örgüt tarafından parçalandığını, bir kısmını ise toprağa gömdüğünü ifade ederek şunları anlattı:

\"DEAŞ beni yakalayarak kafir ilan etti. Beni bir hapishaneye atarak \'Seni öldürüp kafatasından heykel yapacağız\' diyerek sürekli beni korkutarak işkence uyguluyorlardı. En son benim gibi ellerinde rehin olanları öldürmek için dışarı çıkardılar. Bu sırada uçakla bombardıman yapılması üzerine ortalık toz duman oldu. O sırada bütün cesaretimi toplayarak, onların elinden kaçtım. Tam 4 gün ayakkabısız yürüdüm. Türkiye\'ye geldim ama yolda gördüğüm ölüleri unutamıyorum. Özellikle karnında bir çocuğu olup, ölen kadını aklımdan çıkaramıyorum. Bu yaşadıklarım filmlere bile konu olamaz. Gerçekten çok acı ve hüzünlüydü.\"

\'ESAD\'IN HEYKELİNİ YAPMADIM\'

Savaştan önce mutlu ve insan ruhuna hitap eden eserler yaptığını ifade eden Akram Saffam, \"Suriye\'de bulunduğum sırada Esad benden kendi heykelinin yapılmasını istedi. Ben de bunca insana zulüm eden ve göçe zorlayan bir kişinin heykelini yapmadığım için 2 yıl bana ceza vermişti. Ben sanatımı halkım için yapıyorum. Bugün bu atölyede açtığım sergimde halkımı ve ülkemin içinde bulunduğu durumu heykellerimle anlatmaya çalışıyorum\" diye konuştu.

Suriyeli Arkam Saffam ile 2 yıldır arkadaşlık yaptığını belirten sanat atölyesini sahibi Abdullah Özgüntekin ise, \"Arkam Saffam sanatçı kişiliğini fark edince birbirimize karışlıklı destekte bulunduk. Onun yaptığı çalışmaları gördüğümde hayran kaldım. Teknik ve kompozisyon anlamında gayet birikimli bir kişiliğe sahiptir. Biz de bu eserlerin bilinmesi için bir serginin açılması teklifinde bulunduk. Arkam Saffam’ın Şanlıurfa’da üretmiş olduğu çalışması tüm dünyada sergilenecek eserler arasında görüyorum. Onun daha iyi atölyelerde çalışma yapmasını istiyorum\" şeklinde konuştu.

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