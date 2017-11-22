DEAŞ'lı canlı bombanın eşi: Kocamın öldüğüne üzülmedim

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- TERÖR örgütü DEAŞ\'ın, 1 Mayıs 2016 tarihinde düzenlediği ve 3 polisin şehit olduğu Gaziantep Emniyet Müdürlüğü\'ne yönelik saldırının sanıkları 2\'nci kez hakim karşısına çıktı. Sanıklardan canlı bomba eylemini gerçekleştiren İsmail Güneş’in eşi Fadile Güneş, öldüğünü emniyette öğrendiğini savunduğu eşinin, ölümüne üzülmediğini söyledi.

DEAŞ terör örgütü üyesi İsmail Güneş, 1 Mayıs 2016 tarihinde Gaziantep Emniyet Müdürlüğü\'ne yönelik bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenledi. Bomba yüklü minibüsün infilak ettiği saldırıda 3 polis memuru şehit oldu, çoğunluğu polis memuru 34 kişi yaralandı. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında polis, onlarca kişiyi gözaltına aldı ve sanıklardan 60\'ı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İlk duruşmada 3 sanık serbest bırakılırken bugün 57’si tutuklu 110 sanığın yargılandığı davanın 2’nci duruşması başladı.

\'EŞİMİN ÖLDÜĞÜNÜ EMNİYETTE ÖĞRENDİM\'

Duruşmada ilk olarak savunma yapan İsmail Güneş’in tutuksuz yargılanan eşi Fadile Güneş, eşiyle arasının bozuk olduğunu ayrılma aşamasında olduklarını ve eşinin ölümüne üzülmediğini ifade etti. Güneş savunmasında, \"İsmail ile 2007 yılında evlendik. 2 çocuğum var, patlama olayı olduğu zaman 9 yıllık evliydik. Eşimin ne zamandır bu örgütün içinde olduğunu bilmiyorum. Bana hiçbir şey anlatmazdı\" diye konuştu. Mahkeme başkanın sorusu üzerine eşinin öldüğünü üzülmediğini söyleyen Fadile Güneş şöyle devam etti:

“Eşimin öldüğünü emniyette öğrendim, öldüğüne üzülmedim. Çünkü şu anda içinde bulunduğum durumda olduğum için, beni bu hale düşürdüğü için. Zaten evliliğimizde sorunlar vardı, kendisi çalışmıyordu, anlaşamıyorduk. 2 defa da ayrılmaya kalkıştım ama beni çocuklarımı göstermeme tehdidi ile bırakmadı.”

Duruşma, diğer sanıkların dinlenmesi ile devam ediyor.

