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DEAŞ’in sözde mali işler sorumlusu yakalandı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde, terör örgütü DEAŞ'ın Rakka Bölgesi'nde sözde mali işler sorumlusu olduğu açıklanan Suriye uyruklu Mohanad Alsanad yakalandı

07 Aralık 2017 17:03

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın İskenderun ilçesinde, terör örgütü DEAŞ\'ın Rakka Bölgesi\'nde sözde mali işler sorumlusu olduğu açıklanan Suriye uyruklu Mohanad Alsanad yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) ekipleri düzenledikleri operasyonla Suriye uyruklu Mohanad Alsanad\'ı yakaladı. Sorguya alınan şüphelinin Reyhanlı ilçesinden sınırı yasa dışı yollarla geçerek Türkiye\'ye giriş yaptığı belirlendi. Şüpheli DEAŞ terör örgütünün Suriye\'nin Rakka kentinde mali işler sorumlusu olduğu iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

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