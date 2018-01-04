DEAŞ'ın maket uçaklı saldırı davasında 3 tahliye

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA) Terör örgütü DEAŞ adına İstanbul\'da maket uçaklarla bombalı saldırı düzenleyecekleri iddiasıyla 3\'ü kadın 8 Çeçen uyruklu sanığın yargılandığı davada 3 kadın tahliye edildi.



İstanbul 26. Ağır Ceza Mahekmesi\'ndeki duruşmada tutuklu 8 sanık ve avukatları hazır bulundu.



Tutuklu sanık Zukra Borchasvılı savunmasında 4 yıl önce \"İslamiyeti yaşamak için Türkiye\'ye geldiğini\" söyledi. Diğer sanık Aza\'nın evinde misafir olarak gittiği sırada polis baskınıyla yakalandığını anlatan Zukra Borchasvılı, evde ele geçirilen mühimmatların kendisine ait olmadığını söyledi. 1.5 yıldır bebeğiyle birlikte tutuklu olduğunu dile getiren sanık, \"Bebeğim 14 aylıktır. Polisler bizi gözaltına alırken sadece ifademizi alacaklarını söylemişlerdi\" diye konuştu.



Daha sonra savunmasını yapan Aza Bepcahoba da, mühimmatların yakalandığı evde eşiyle birlikte yaşadığını, aynı evde başka ailelerin de yaşadığını söyledi. Evde kalan diğer kadının ismini söylemek istemediğini belirten sanık, \"Bu malzemelerin kime ait olduğunu bilmiyorum. Bir defasında eşim Sayit\'e sordum. Eşim, \'Bize ait değil\' demişti. Oraya kimin getirdiğini de bilmiyorum. Benim iki tane oğlum var. Biri 1.5 yaşında benim yanımda cezaevindedir. 10 yaşındaki oğlum ise Rusya\'da yaşamaktadır. İddianamede yazıldığı gibi, Suriye\'de değildir. 1.5 yıldır suçsuz yere cezaevindeyim. Bu yüzden evde yaşayan diğer kişilerin ismini vermek istemiyorum. Onlar da suçsuz yere benim gibi cezaevine girebilirler\" ifadesinde bulundu.



Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, ara kararında tutuklu sanıklardan Aza Bepcahoba ve Zukra Borchashvili\'nin cezaevinde 14 aylık bebekleriyle kalmaları ve tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verdi.



Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Fatma Altıntaş\'ın da kendisi ve çocuklarında kronik eklem rahatsızlığının bulunması ve sanığın tutuklu kaldığı süreyi değerlendirerek tahliyesine hükmetti.



Heyet ayrıca, tahliye edilen 3 sanık hakkında, \"yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün evine en yakın güvenlik merkezinde imza atma\" zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.





İDDİANAMEDEN...



İddianamede, DEAŞ\'ın maket uçaklarla Türkiye\'ye bombalı saldırı yapacağı, bu uçaklarla ilgili Türkiye\'ye yönelik izleme ve keşif faaliyetlerinde bulunulduğu, uçakların sipariş usulü elde edildiği, bu uçakların 17-50 kilogram ağırlığında patlayıcı taşıma kapasitesinin olduğunun tespit edildiği, suç tarihi aralığında DEAŞ\'ın Türkiye\'ye eylem yapmak için 25 kişilik eğitimli bir timi hazır beklettiği bilgisine ulaşıldığı vurgulandı. Şüphelilerin bu kapsamda, DEAŞ terör örgütü adına faaliyette bulundukları ve böylelikle DEAŞ terör örgütüne üye olma suçunu işledikleri belirtilerek, sanıkların 7,5 yıldan 15\'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.



