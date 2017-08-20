DEAŞ'ın kına gecesine canlı bomba saldırısında ölen 57 kişi anıldı

Ahmet SOYDOĞAN- Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP’te geçen yıl 20 Ağustos\'ta Nurettin ve Besma Akdoğan çiftinin kına gecesi sırasında DEAŞ\'ın canlı bomba saldırısında yaşamını yitiren 57 kişi, mezarları başında ve patlamanın meydana geldiği sokakta karanfil ve dualarla anıldı. Saldırı sırasında 2 çocuğunu kaybeden Baki İlter, ölen kızı Rabia\'nın adını 11 aylık bebeğinde yaşatıyor.

Gaziantep\'te geçen yıl 20 Ağustos günü Doğu illerinden göç edenlerin yoğunlukla oturduğu Beybahçe Mahallesi\'nde Besna ve Nurettin Akdoğan çiftinin düğünü öncesinde yapılan kına gecesine, DEAŞ terör örgütü tarafından canlı bomba saldırısı düzenledi. Patlamada üzerindeki intihar yeleğini infilak ettirince parçalanan DEAŞ\'lı terörist; 40\'ı çocuk 57 kişinin ölümüne, 44\'ü çocuk 87 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Yaşamını yitirenler, saldırının birinci yıldönümünde anıldı. Aralarında siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu kalabalık, saldırının gerçekleştiği Beybahçe Mahallesi\'ndeki sokak ile Yeşilkent Mezarlığı\'ndaki mezarlara, karanfiller bırakıp dua etti. Bazı ölen yakınlarının mezarlara çikolata bıraktıkları görüldü.

ÖLEN KIZININ ADINI, BEBEĞİNE VERDİ

Saldırıda 2 çocuğunu kaybeden 34 yaşındaki Baki İlter, olaydan 1 ay sonra doğan kız bebeğine ölen kızı Rabia\'nın ismini verdi. İlter, kızı Rabia ile kaybettiği 2 çocuğunun acısını dindirmeye çalıştığını belirterek, şöyle dedi:

\"Bu olayda 90\'lı yıllardaki olaylar gibi faili meçhul olarak kalacak. Ben iki çocuğumu kaybettim, eşim yaralandı aradan bir sene geçmesine rağmen hala psikolojik tedavi görüyoruz. Kızım 10 yaşındaki Rabia ile 5 yaşındaki oğlum Yusuf\'u toprağa verdim. Onların ve bu ölenlerin hiçbir suçu yoktu. Patlama sırasında eşim 8 aylık hamileydi. Allah bize bir kız çocuk bağışladı, ölen kızımın adını verdik. Şuan eşim ile sadece onun için yaşıyoruz. Ben maddi yardım istemiyorum, hiçbir maddi yardım benim çocuklarımı geri getirmez. Ben sadece çocuklarımın katillerini istiyorum. Sadece katilleri yargılansın istiyorum, adalet istiyorum. Başka çocuklar ölmesin, bizim yaşadıklarımızı yaşamasın başka aileler yaşamasın istiyorum. Aradan 1 yıl geçmesine rağmen katiller ortada yok, soruşturma devam ediyor ve dava Kayseri\'ye alındı. Devlet bir an önce katillerin bulsun ve cezalarını versin\" dedi.



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