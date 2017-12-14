DEAŞ'ın kaçırdığı Iraklı çocuklar, Gaziantep'ten Bağdat’a gönderildi

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- IRAK\'ın Şengal bölgesinden 3 yıl önce terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılan ve Suriye\'de bulunan 2\'si kız 3 çocuk, Bağdat\'a gönderilmek üzere Gaziantep’teki Irak Başkonsolosluğu\'na teslim edildi. Iraklı çocuklar, buradan da ailelerine ulaştırılması için uçakla Bağdat’a gönderildi.

Iraklı farklı ailelerin çocukları 5 yaşındaki İnaz, 6 yaşındaki Mejdel ve 7 yaşındaki Suheyla, 2014 yılında terör örgütü DEAŞ tarafından Ezidilerin yaşadığı Şengal bölgesinden kaçırılarak, Suriye\'ye götürüldü. Aradan geçen süre içerisinde bir arada kalan 3 çocuk, Suriyeli aile tarafından bulundu. Nerede ve nasıl görüldükleri konusunda bilgi verilmeyen çocukların durumu, Gaziantep\'te bulunan Irak Başkonsolosluğu\'na iletildi. Konsoloslukta isimleri ve fotoğraflarıyla yapılan araştırma sonucunda, çocukların Irak\'ta yaşayan aileleri bulundu. Bu gelişme sonrası çocuklar, Türkiye\'ye getirilerek, Irak Başkonsolosluğu\'na teslim edildi.

Ailelerini gören çocukların uğradığı şokla konuşmadıklarını anlatan Irak Başkonsolosu Muayad Ömer Koperly, \"Çocuklar, 3 yıl önce Şengal’den kaçırıldı. Suriyeli bir aile tarafından bulunan çocuklar, bize gönderildi. Biz de onların ailelerine ulaştık. Birazdan uçakla çocukları Bağdat’a, ailelerine teslim edilmek üzere göndereceğiz\" dedi.

Çocukları Irak\'taki ailelerine teslim etmek üzere Gaziantep\'e gelen HDP Mardin eski Milletvekili Ali Atalan ise 3 çocuğun kurtarılması için destek verenlere teşekkür ederek, \"Aynı şekilde DEAŞ tarafından kaçırılan diğer çocukların da kurtarılmasını istiyoruz. Küçücük çocukların kaçırılarak, esir alınması hiçbir yerde görülmemiştir. Küçük çocuklar, yaşadıkları şoktan dolayı kendi dillerini bile unutmuşlar. Psikolojileri alt üst durumda\" diye konuştu.

Iraklı çocuklar, daha sonra ailelerine teslim edilmek üzere uçakla Bağdat’a gönderildi.



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