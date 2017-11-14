DEAŞ'ın infazcıları olduğu iddia edilen 3 kişi, adliyede

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da, terör örgütü DEAŞ\'ın infazcıları oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma sonrasında Özel Harekât Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte, İlkadım İlçesi\'nde 10 Kasım Cuma günü 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, DEAŞ terör örgütünün infazcıları olduğu iddia edilen Irak uyruklu Shaalan Rajab N.N., Alaa Mohammed J.J. ve Muhammed Jasım M.Ş. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün adliyeye sevk edildi.



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