DEAŞ'ın Diyarbakır emiri olduğu iddiasıyla yargılanan N.T., yeniden tutuklandı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da, 26 Ekim 2015 tarihinde, terör örgütü DEAŞ\'ın hücre evlerine düzenlenen, 7 teröristin ölü ele geçirildiği, 2 polisin şehit olduğu operasyonun ardından tutuklanan, yargılandığı davada 20 Haziran 2017 tarihinde tahliye edilen DEAŞ\'ın Diyarbakır emiri olduğu iddia edilen N.T., kuvvetli suç şüphesi nedeniyle 6 ay sonra yeniden tutuklandı.

Kayapınar ilçesinde 26 Ekim 2015 günü DEAŞ\'ın hücre evine düzenlenen operasyonda, polis memurları Sadık Özcan ve Gökhan Çakıcı şehit olurken, çatışmada terör örgütü DEAŞ üyesi Veysel Argunağa, Cahit Ölmez, Serhat Seyithanoğlu, Ergün Gül, Sıdık Bünül, Orhan Genç ve Ersel Gergüy ölü ele geçirildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma sonucunda gözaltına alınarak tutuklanan O.T., O.U., M.B., V.Ö., N.T., M.D., M.İ., A.S., M.A., C.E., B.Y., İ.Ç., J.D., Ö.B., M.B., E.E. ile tutuksuz 2 şüpheli hakkında \'silahlı terör örgütüne üye olma\', \'tehlikeli madde bulundurma\' ve \'ateşli silahlar kanununa muhalefet\' suçlarından 15\'er yıldan 37\'şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamenin kabul edilmesinin ardından 16\'sı tutuklu 18 sanığın yargılanmasına 2016 yılında Diyarbakır 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlandı. Davanın 25 Ekim 2016 günü görülen duruşmasında tutuklu sanıklardan 12\'si, 17 Ocak 2017 günü görülen duruşmada ise 1\'i olmak üzere 13\'ü tahliye edilirken, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

6 AY SONRA YENİDEN TUTUKLANDI

Davanın 20 Haziran 2017 tarihinde görülen 4\'üncü celsesinde ise, DEAŞ\'ın Diyarbakır bölge emiri olduğu iddia edilen, N.T.\'nin de aralarında bulunduğu 3 tutuklu sanığın da tahliye edilmesi ile davada tutkukmlu kimse kalmadı. Diyarbakır 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 5\'inci duruşmasına kısa bir süre kala N.T.\'nin kuvvetli suç şüphesi nedeniyle yeniden tutuklanmasına karar verdi. Mahkemenin kararı üzerine gözaltına alınan N.T., tutuklama kararı yüzüne okunduktan sonra Diyarbakır D tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi\'ne gönderildi.

BASIN AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca olayla ilgili hazırlanan iddianamede, şüpheli N.T.\'nin Suriye\'de DAEŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükten sonra sorumlu düzeyde Türkiye\'ye gönderildiği belirtilmişti. İddianamede, N.T.\'nin arabasında 384 sayfa belge bulunduğu, belgede örgütsel eylem ve faaliyetlerde olması gereken davranış kalıplarının açıklandığı, kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması halinde örgüt üyesinin yapması gerekenlerle ilgili bilgilendirme notlarının yer aldığı eğitim belgelerinin çıktığı ifade edilmişti.

Savcının DEAŞ\'ın Diyarbakır emiri olduğunu iddia ettiği N.T., 27 Şubat 2014 günü basın açıklaması yaparak çocuklara eğitim verdikleri Takva Kuran Kursu\'na polis tarafından dinleme cihazı yerleştirildiğini söylemişti.



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