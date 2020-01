'DEAŞ'ın Diyarbakır emiri' olduğu iddiasıyla yargılanan N.T., tahliye edildi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR\'da, 26 Ekim 2015 günü DEAŞ\'ın hücre evlerine düzenlenen ve 7 teröristin ölü ele geçirildiği, 2 polisin şehit olduğu operasyon ile ilgili gözaltına alınan, yargılandığı davada 20 Haziran 2017 tarihinde tahliye edilen, kısa süre önce yeniden tutuklanan ve DEAŞ\'ın Diyarbakır emiri olduğu iddia edilen N.T., bugün yeniden tahliye edildi. Tahliye kararı, mahkemenin üye hakiminin muhalefet şerhi nedeniyle oy çokluğu ile alındı.

Kayapınar İlçesi\'nde 26 Ekim 2015 günü DEAŞ\'ın hücre evine düzenlenen operasyonda, polis memurları Sadık Özcan ve Gökhan Çakıcı şehit olurken, çatışmada terör örgütü DEAŞ üyesi Veysel Argunağa, Cahit Ölmez, Serhat Seyithanoğlu, Ergün Gül, Sıdık Bünül, Orhan Genç ve Ersel Gergüy ölü ele geçirildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma sonucunda gözaltına alınarak tutuklanan O.T., O.U., M.B., V.Ö., N.T., M.D., M.İ., A.S., M.A., C.E., B.Y., İ.Ç., J.D., Ö.B., M.B., E.E. ile tutuksuz 2 şüpheli hakkında \'Silahlı terör örgütüne üye olma\', \'Tehlikeli madde bulundurma\' ve \'Ateşli silahlar kanununa muhalefet\' suçlarından 15- 37\'şer yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamenin kabul edilmesi ardından 16\'sı tutuklu 18 sanığın yargılanmasına 2016 yılında Diyarbakır 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlandı. Davanın 25 Ekim 2016 günü görülen duruşmasında tutuklu sanıklardan 12\'si, 17 Ocak 2017 günü görülen duruşmada ise, 1\'i olmak üzere 13\'ü tahliye edilirken, 3 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Davanın 20 Haziran 2017 tarihinde görülen 4\'üncü celsesinde ise, DEAŞ\'ın Diyarbakır bölge emiri olduğu iddia edilen, N.T.\'nin de aralarında bulunduğu 3 tutuklu sanığın da tahliye edilmesi ile davada tutuklu sanık kalmadı. Hakkında bir tanık beyanı gerekçe gösterilen N.T., geçtiğimiz günlerde kuvvetli suç şüphesi nedeniyle yeniden tutuklandı.

İSTİHBARATIN KOMPLOSU

Davanın bugün görülen son celsesine geçtiğimiz günlerde tutuklanan N.T., bu dosya ile birleştirilen davanın tutuklu sanığı A.S.ile avukatları katıldı. Duruşmada söz hakkı verilen sanık A.S., hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirterek, \"Hakkımda açılan dava istihbaratın komplosudur. Dışarıda bulunduğum sürede beni sürekli olarak isim vermem konusunda tehdit ettiler. Aksi halde bana dünyayı zindan etmekle tehdit ettiler.\" dedi.

Duruşmada daha sonra görüşü sorulan savcı, sanık A.S.\'nin tahliyesini talep etti. IŞİD\'in Diyarbakır emiri olmakla suçlanan N.T.\'nin hücre evlerinde parmak izi tespit edildiğini belirten savcı, sanığın evinde ele geçirilen özel yapım bel korsesi, dijital eşyalar, örgüt propagandasını içeren belgeler, telefon görüşmeleri ve hakkındaki tanık beyanları birlikte değerlendirildiğinde, kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutukluluk halinin devamını istedi.

\"SENİ CEZAEVİNDEN ÇIKARMAYACAĞIZ\"

Söz hakkı verilen sanık N.T., parmak izlerinin çıktığı iddia edilen evin kendi ikameti olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

\"Korse dedikleri şey ve dijital materyaller benden yakalanmamıştır. Biz cezaevine girdikten 1 yıl sonra birileri üzerime ifade vermeye başladı. Bunun sebebi medyada bizim kötülenmemizdir. Hakkımda 2 ayrı dava daha açıldı. Hem DEAŞ hem El Kaideci olduğum söyleniyor. Bu iki örgüt birbirine düşmandır. 2013 yılından beri beni teknik takiple izleyenlerin, benim Suriye\'ye gidip- gitmediğimi tespit etmeleri lazım. Zeynep isimli biri çıkıp benim Suriye\'ye gittiğimi söylüyor. Benim dükkanlarım var. Hangi ara Suriye\'ye gitmişim? Üzerime atılanların hepsi iftiradır. İftira sebebi de Türkiye\'de yapılan kirli oyunlardır. 2013-14 yıllarında yaptığım basın açıklamasından dolayı Emniyet ve içindeki bazı gruplar üzerime oyun oynamaya başladı. 2 yıldır cezaevindeydim. 2010 yılında Fethullah Gülen\'i eleştirdiğim için bana \'Seni cezaevinden çıkarmayacağız\' dediler. Darbe bitmiş ancak darbeyi planlayanların oyunları hala bitmemiştir\"

KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ BULUNSA DA TUTUKLULUK ÖLÇÜLÜ OLMAYACAK

Ara kararını açıklayan mahkeme sanık N.T.\'nin daha önce uzun tutukluluk nedeniyle tahliyesine karar verilmiş olması,bu karardan sonra 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'nce sanığın yeniden tutuklandığı, bu şekilde tutukluluk süresinin daha da artması, tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alındığında her ne kadar aleyhine kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunsa da tutukluluğun devamına karar verilmesinin ölçülü ve orantılı olmayacağından adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanık A.S.\'nin de tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye edilmesine hükmetti.

Sanık N.T.\'nin tahliye edilmesi mahkemenin üye hakiminin muhalefet şerhi nedeniyle oy çokluğu ile alındı. 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi, muhalefet şerhinde, \"Sanık hakkındaki mevcut delil durumu ve üzerine atılı suçun katalog suçlardan olması nedeniyle, tutukluğunun devamına karar verilmesi gerektiği kanaatiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.\" dedi.