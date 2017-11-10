DEAŞ'ın 17 yaşındaki infazcısı İzmir'de yakalandı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de terör örgütü DEAŞ\'a yönelik olarak 28 Ekim\'den bu yana yapılan operasyonlarda toplam 23 kişi gözaltına alındı, 11\'i tutuklandı, 5\'i serbest bırakıldı. Diğer 7\'sinin işlemleri devam ederken, tutuklananlar arasında, DEAŞ saflarında \'Bixi\' makineli tüfek kullanan, infazlarda görev yapan, yanında bomba patlayınca sağ elini bileğinden kaybeden, bacağından ağır yaralananan Suriye uyruklu 17 yaşındaki M.S. de yer aldı. M.S.\'nin, iyileştikten sonra Avrupa\'ya kaçmak için İzmir\'e geldiği, burada gizlendiği Suriyelilere ait evde yakalandığı belirtildi.

İzmir\'de Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, MİT\'in de desteğiyle DEAŞ\'a yönelik çalışma yaptı. Araştırmalar sonrasında ilk operasyon 28 ve 29 Ekim\'de yapıldı, 15 kişi gözaltına alındı. Ardından Suriye uyruklu M.S. yakalandı. Gözaltındaki 16 kişi sorgularından sonra adliyeye gönderildi. DEAŞ üyelerinden 11\'i tutuklandı, 5\'i ise serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında en dikkat çeken isim Suriye uyruklu M.S. oldu. M.S.\'nin DEAŞ saflarında birçok bölgede \'bixi\' makineli tüfek kullandığı, infazlarda yer aldığı öğrenildi. Bir çatışma sırasında yanında bomba patlayınca yaralanan M.S.\'nin, sağ elini bileğinden kaybettiği, bacağından da ağır şekilde yaralandığı anlaşıldı. M.S.\'nin, iyileştikten sonra Avrupa\'ya kaçmak için, yasa dışı yollardan Türkiye\'ye giriş yapıp İzmir\'e geldiği saptandı.

AVRUPA\'DA SALDIRI PLANI OLUP OLMADIĞI DA ARAŞTIRILACAK

Basmane semtinde Suriyelilerini yoğun olarak bulunduğu bölgelerdeki evlerde gizlenen M.S.\'nin, yasadışı yollardan, Yunanistan üzerinden Avrupa\'ya gidebilmek için beklediği tespit edildi. Kaçmayı planladığı sırada yakalanan M.S.\'nin Avrupa\'ya geçmesi halinde burada bir terör saldırısı planlayıp planlamadığına yönelik araştırmaların da sürdüğü öğrenildi.

BUGÜN DE 7 DEAŞ ÜYESİ YAKALANDI

Terör örgütüne yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren polis ekipleri, bugün sabah saatlerinde de il merkezi ve Torbalı ilçesinde 7 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan 7 kişiden 2\'sinin Suriye uyruklu olduğu belirtildi.

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