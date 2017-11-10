T24 LogoT24 Logo
Gündem

DEAŞ'ın 17 yaşındaki infazcısı İzmir'de yakalandı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik olarak 28 Ekim'den bu yana yapılan operasyonlarda toplam 23 kişi gözaltına alındı, 11'i tutuklandı, 5'i serbest bırakıldı

10 Kasım 2017 15:10

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de terör örgütü DEAŞ\'a yönelik olarak 28 Ekim\'den bu yana yapılan operasyonlarda toplam 23 kişi gözaltına alındı, 11\'i tutuklandı, 5\'i serbest bırakıldı. Diğer 7\'sinin işlemleri devam ederken, tutuklananlar arasında, DEAŞ saflarında \'Bixi\' makineli tüfek kullanan, infazlarda görev yapan, yanında bomba patlayınca sağ elini bileğinden kaybeden, bacağından ağır yaralananan Suriye uyruklu 17 yaşındaki M.S. de yer aldı. M.S.\'nin, iyileştikten sonra Avrupa\'ya kaçmak için İzmir\'e geldiği, burada gizlendiği Suriyelilere ait evde yakalandığı belirtildi.
İzmir\'de Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, MİT\'in de desteğiyle DEAŞ\'a yönelik çalışma yaptı. Araştırmalar sonrasında ilk operasyon 28 ve 29 Ekim\'de yapıldı, 15 kişi gözaltına alındı. Ardından Suriye uyruklu M.S. yakalandı. Gözaltındaki 16 kişi sorgularından sonra adliyeye gönderildi. DEAŞ üyelerinden 11\'i tutuklandı, 5\'i ise serbest bırakıldı. Tutuklananlar arasında en dikkat çeken isim Suriye uyruklu M.S. oldu. M.S.\'nin DEAŞ saflarında birçok bölgede \'bixi\' makineli tüfek kullandığı, infazlarda yer aldığı öğrenildi. Bir çatışma sırasında yanında bomba patlayınca yaralanan M.S.\'nin, sağ elini bileğinden kaybettiği, bacağından da ağır şekilde yaralandığı anlaşıldı. M.S.\'nin, iyileştikten sonra Avrupa\'ya kaçmak için, yasa dışı yollardan Türkiye\'ye giriş yapıp İzmir\'e geldiği saptandı.
AVRUPA\'DA SALDIRI PLANI OLUP OLMADIĞI DA ARAŞTIRILACAK
Basmane semtinde Suriyelilerini yoğun olarak bulunduğu bölgelerdeki evlerde gizlenen M.S.\'nin, yasadışı yollardan, Yunanistan üzerinden Avrupa\'ya gidebilmek için beklediği tespit edildi. Kaçmayı planladığı sırada yakalanan M.S.\'nin Avrupa\'ya geçmesi halinde burada bir terör saldırısı planlayıp planlamadığına yönelik araştırmaların da sürdüğü öğrenildi.
BUGÜN DE 7 DEAŞ ÜYESİ YAKALANDI
Terör örgütüne yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren polis ekipleri, bugün sabah saatlerinde de il merkezi ve Torbalı ilçesinde 7 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan 7 kişiden 2\'sinin Suriye uyruklu olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Taylan YILDIRIMİZMİR DHADEAŞEkimDiğerSuriyeAvrupaSuriyelilereTerörle MücadeleMüdürlükleriMİTAraştırmalarArdından SuriyeGözaltındakiTutuklananlarBirTürkiyeAVRUPA SALDIRI PLANI OLUP OLMADIĞI DA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24