DEAŞ üyeliğinden yargılanan sanık: DEAŞ'lı değilim, ÖSO saflarında savaşıyordum

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de terör örgütü DEAŞ\'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Suriye uyruklu Semir Abdulhadi El Hamid (42), DEAŞ üyesi olmadığını, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) saflarında savaştığını öne sürdü.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen ay yasa dışı yollardan Türkiye\'ye giriş yaptığı belirlenen Suriye uyruklu Semir Abdulhadi El Hamid\'in silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu ve eylem yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Semir Abdulhadi El Hamid\'i gözaltına aldı. El Hamid, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. El Hamid hakkında \'DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu\' iddiasıyla dava açıldı.

4\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık Semir Abdulhadi El Hamid ve avukatı hazır bulundu. 7 çocuk babası Semir Abdulhadi El Hamid, tercüman eşliğinde yaptığı savunmasında, “Kesinlikle DEAŞ’lı değilim. 1 saat bile onlar için çalışmadım. DEAŞ oğlumu öldürdü. Halepliyim, orada zirai aletlerin tamirini yapardım. Herhangi bir şekilde DEAŞ ile uzaktan yakından alakam yoktur. Tam tersine 22 yaşındaki oğlum Abdulhadi El Hamid, DEAŞ tarafından öldürüldü. Akrabalarım, amca çocuklarım, oğlum ve ben Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) saflarında savaşıyorduk, oğlum da DEAŞ tarafından savaşta öldürüldü. Ailemi orada bırakıp, çalışmak için geldim, insan kaçakçıları bir araç ile bizi getirdi, yanımda bulunan diğer kişileri tanımıyorum, onlar da kaçak gelen Suriyelilerdi” diye konuştu.

Mahkeme başkanı, El Hamid\'e cep telefonundaki Türk Bayrağı’nın indirilip, DEAŞ\'ın sözde bayrağını dikmeye çalışan kişilere ait video kayıtları ve kardeşinin pasaportunu taşıması soruldu. El Hamid, “Üzerimde bulunan telefonu İdlib’ten ikinci el almıştım. O videodaki kişilerin kimler olduğunu bilmiyorum, videodan da haberim yok. Kimliğim olmadığı için de kardeşim Adbdulkerim’e ait pasaportunu taşıyordum, kız kardeşim Fehime, Kayseri’de yaşadığı için buraya geldim” diye cevap verdi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla tutuklu sanık Semir Abdulhadi El Hamid’in tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. Heyet, El Hamid\'in tutuklu bulunduğu Bünyan 2 Nolu F Tipi Cezaevi Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak, sanığın Kayseri Valiliği İl Göç İdaresi’ne sevk edilip, kaydının yapılması ve sanığa ait kimlik kartının çıkarılarak bir kopyasının mahkemeye gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.