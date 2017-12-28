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DEAŞ şüphelisi 3 Iraklı, 138 bin dolar ve 50 bin lira ile yakalandı

Aziz GÜVENER/ERENLER(Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Erenler ilçesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu 3 kişi, düzenlenen operasyonla 138 bin dolar ve 50 bin lira ile yakalandı

28 Aralık 2017 15:14

Aziz GÜVENER/ERENLER(Sakarya), (DHA)- SAKARYA\'nın Erenler ilçesinde, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen Irak uyruklu 3 kişi, düzenlenen operasyonla 138 bin dolar ve 50 bin lira ile yakalandı.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu\'nun terör örgütü DEAŞ\'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, operasyon düzenledi. Örgüt adına faaliyet yürüttükleri belirtilen 3 şüphelinin Erenler Hacıoğlu Mahallesi\'ndeki 5024. Sokak\'ta bulunan evine baskın düzenlendi. Baskında, bakkal işleten Abubakr Khamıs Muhsın Muhsın, günlük işçi Haıtham Alı Mohammed Mohammed ve hayvan besiciliği yapan Muhammed Omar Naif yakalanarak, gözaltına alındı. Ekipler, evde yaptıkları aramalarda, dijital birçok materyal ile birlikte 138 bin dolar ve 50 bin lira ele geçirdi. Şüpheliler, emniyete götürülürken, ele geçirilen parayı 3 kişinin, ne için kullanacağı konusunda araştırma başlatıldı. 

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