DEAŞ operasyonunda 2 kardeş tutuklandı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU\'da, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Irak uyruklu kardeşler Nawaf Mohammed Rashad (36) ve Muayad Mohammed Rashad (34) tutuklandı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tabaklar Mahallesi\'nde oturan DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Nawaf Mohammed Rashad ve kardeşi Muayad Mohammed Rashad\'ın evine baskın düzenledi. Gözaltına alınan Irak uyruklu kardeşlerin evlerinde arama yapıldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 kardeş, \'Silahlı terör örgütü üyeliği\' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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