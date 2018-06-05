DEAŞ infazcısının tahliye talebine ret

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- DEAŞ terör örgütünün yayınladığı infaz görüntülerinde, öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman\'ı başına ateş ederek öldürdüğü ve bu anı sosyal medyada yayınladığı iddia edilen Irak uyruklu Abdulkhaleq Abdulqader Ali\'nin de aralarında bulunduğu, 2\'si tutuklu 10 DEAŞ sanığının yargılanmasına devam edildi. Abdulkhaleq Abdulqader Ali, mahkemede \"Zulümden kaçarak buraya geldim, siz de zulüm yapmayın, tahliyemi istiyorum\" diye konuştu. Mahkeme heyeti, sanığın talebini reddedip, duruşmayı erteledi.

Kayseri Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen 8 Kasım\'da DEAŞ terör örgütü üyelerine yönelik yaptığı operasyonda, Abdulkhaleq Abdulqader Ali, Yusuf Mustafa, Şehab el B, Raad E, Mohanad İbrahim Yaseen A, Mahmud Ş, Abdulrahman Y, Mohammed İbrahim Yaseen Y, Mohammed K. ve Sabir K.\'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan Abdulkhaleq Abdulqader Ali\'nin, 2016 yılında, DEAŞ terör örgütünün \'sözde\' emirlerinden aldığı talimatla, örgüte muhalif öz kardeşi Abdulkadir Abdurrahman\'ı kafasına silahla ateş ederek öldürdüğü ve infaz görüntülerini de örgütün propagandası amacıyla sosyal medyadan yayınladığı belirlendi. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüphelilerden Abdulkhaleq Abdulqader Ali ile Yusuf Mustafa tutuklanarak cezaevine konulurken, diğer sanıklar ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, tutuklu sanıklar Abdulkhaleq Abdulqader Ali ve Yusuf Mustafa ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar Şehab el B., Raad E., Mohanad İbrahim Yaseen A. ile örgütte polis olarak görev yaptığı iddia edilen Mahmud Ş. ve örgütün aşçısı olduğu iddia edilen Abdulrahman Y. ile Mohammed İbrahim Yaseen Y., Mohammed K. ve Sabir K. ise duruşmaya katılmadı. Tercüman eşliğinde savunma yapan sanıklar haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyerek, tahliyelerini istedi.

Sağlık sorunları olduğunu dile getiren Abdulkhaleq Abdulqader Ali, \"Hastayım, hastaneye sevk edilerek, doktor kontrolünde tedavi görmek istiyorum. Sağlık sorunlarım var. Zulümden kaçarak, buraya geldim, siz de zulüm yapmayın, tahliyemi istiyorum\" dedi.

Mahkeme heyeti, infaz görüntülerindeki kişinin kendisi olmadığını öne süren Abdulkhaleq Abdulqader Ali\'nin kamera görüntüleri ve fotoğraflarının İstanbul Adli Tıp Kurumu\'nda uzman bir ekip tarafından incelenmesi talimatı verdi, gelecek rapor doğrultusunda karar vermek üzere duruşmayı 18 Temmuz\'a erteledi. Heyet, kardeşini infaz ettiği iddia edilen Abdulkhaleq Abdulqader Ali\'nin tutukluluk halinin devamına ve duruşma sonrası da fotoğrafının çekilerek, yine İstanbul Adli Tıp Kurumu\'na gönderilmesine karar verdi.



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