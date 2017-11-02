DEAŞ davasında babaya beraat, 3 oğluna hapis cezası

SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Iraklı baba beraat ederken, 3 oğlu ise 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 ay önce İlkadım İlçesi\'nde gerçekleştirdiği DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu Ferhan Kareem Ghabin ile oğulları Usame Kareem Ghabin, Hamzah Kareem Ghabin ve Ahmed Kareem Ghabin\'i yakalayıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ele geçen suç delillerine el konuldu. Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde \'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan haklarında dava açılan ve daha önceki duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 4 sanık, bugünkü karar duruşmasına gelmedi. Sanık avukatlarının son savunmalarını alan mahkeme heyeti, baba Ferhan Kareem Ghabin\'in beraatine karar verirken, 3 oğlunu ise \'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 6\'şar yıl 3\'er ay hapis cezasına çarptırdı.