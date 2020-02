DEAŞ davasında 13 sanığa ceza, 5 sanığa beraat talebi

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da, 26 Ekim 2015 tarihinde DEAŞ\'ın hücre evlerine düzenlenen ve 7 teröristin ölü ele geçirildiği, 2 polisin şehit olduğu operasyondan sonra haklarında dava açılan 18 sanıkla ilgili savcı mütalaayı mahkemeye sundu. 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne verilen mütalaada, 5 sanığın beraatine karar verilmesi, aralarında DEAŞ\'ın sözde \'Diyarbakır bölge emiri\' olduğu iddia edilen N.T.\'nin de bulunduğu 13 sanığın ise 8 ile 27 yıl arasında değişen oranlarda hapisle cezalandırılması talep edildi. N.T., 20 Haziran 2017 tarihindeki duruşmada tahliye edilmiş, Aralık ayında yeniden tutuklanmış ve 28 Aralık günü görülen duruşmada yeniden tahliye edilmişti.

Merkez Kayapınar ilçesinde 26 Ekim 2015 tarihinde DEAŞ\'ın hücre evine düzenlenen operasyonda, polis memurları Sadık Özcan ve Gökhan Çakıcı şehit olurken, çatışmada terör örgütü DEAŞ üyesi Veysel Argunağa, Cahit Ölmez, Serhat Seyithanoğlu, Ergün Gül, Sıdık Bünül, Orhan Genç ve Ersel Gergüy ölü ele geçirildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturma sonucunda gözaltına alınarak tutuklanan O.T., O.U., M.B., V.Ö., N.T., M.D., M.İ., A.S., M.A., C.E., B.Y., İ.Ç., J.D., Ö.B., M.B., E.E. ile tutuksuz 2 şüpheli hakkında \'silahlı terör örgütüne üye olma\', \'tehlikeli madde bulundurma\' ve \'Ateşli Silahlar Kanunu\'na muhalefet\' suçlarından 15\'er yıldan 37\'şer yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

TÜM SANIKLAR TAHLİYE EDİLDİ

İddianamenin kabul edilmesinin ardından 16\'sı tutuklu 18 sanığın yargılanmasına 2016 yılında Diyarbakır 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde başlandı. Davanın 25 Ekim 2016 tarihinde görülen duruşmasında 12 sanık ve 17 Ocak 2017 günü görülen duruşmada ise 1 sanık tahliye edildi. 20 Haziran 2017 günü yapılan duruşmada da aralarında DEAŞ\'ın sözde \'Diyarbakır bölge emiri\' olduğu iddia edilen N.T.\'nin de bulunduğu 3 sanık tahliye edilirken, dosyada tutuklu sanıkların tümü serbest bırakılmış oldu.

TUTUKLANIP YENİDEN SERBEST BIRAKILDI

Yargılamanın devam ettiği Aralık 2017 tarihinde, 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nin üst mahkemesi olan 6\'ncı Ağır Ceza Mahkemesi\'ne başvuran Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, DEAŞ\'ın Diyarbakır emiri olduğu iddia edilen N.T. hakkında kuvvetli suç şüphesi olduğunu belirterek, tutuklanmasını istedi. Savcılığın talebini yerinde gören Mahkeme, N.T.\'nin yeniden tutuklanmasına karar verdi. Davanın 28 Aralık 2017 tarihinde görülen son duruşmasında ise N.T. yeniden tahliye edildi.

13 SANIĞA CEZA, 5 SANIĞA BERAAT TALEBİ

Savcı, yargılamaya ilişkin mütalaasını hazırlayarak 5\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne sundu. Duruşma savcısı tarafından hazırlanan esas hakkındaki mütalaada, sanıklar J.D., B.Y., A.S., V.Ö. ve M.E.\'nin \'silahlı terör örgütüne üye olmak\', \'Ateşli Silahlar Kanunu\'na muhalefet\', \'izinsiz patlayıcı madde bulundurmak\' ve \'resmi evrakta sahtecilik\' suçlarından beraatleri talep edildi. 8 sanık hakkında \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep eden savcılık, DEAŞ\'ın Diyarbakır emiri olduğu iddia edilen N.T. ve C.E.\'nin ise \'silahlı terör örgütüne üye olmak\' ve \'Ateşli Silahlar Kanunu\'na muhalefet\' suçlarından 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Savcılık, sanıklardan M.İ.\'nin 22.5, İ.Ç.\'nin 8 ve M.D.\'nin ise 27 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

IŞİD EMİRİNİN KARDEŞİNDE EĞİTİM NOTLARI

Ceza istenen sanıkların kendi aralarında birçok telefon görüşmesi yaptığının belirtildiği mütalaada, 13 sanığın DAEŞ terör örgütünün hiyerarşik yapısına dahil olarak faaliyet yürütmek suretiyle, \'silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçunu işlediği kaydedildi. DEAŞ\'ın bölge emiri olduğu iddia edilen N.T.\'nin kardeşi O.T.\'nin aracında \'gizlilik\' konulu örgütsel döküman ele geçirildiğini belirten savcı, bu döküman ile örgütün hücre evinde ele geçirilen eğitim notlarının içeriğinin aynı olduğunu kaydetti. Sanık O.T.\'nin çatışma çıkan hücre evinin kira sözleşmesini imzaladığını belirten savcı, tape kayıtlarında söz edilen bir Kaleşnikof marka silahın da bu sanığa ait olduğuna dikkat çekti.

SURİYE\'DE BOMBA EĞİTİMİ ALDI, TÜRKİYE\'DE EYLEM YAPACAK

Savcılık mütaalasında serbest bırakılan ve DEAŞ\'ın Diyarbakır emiri olduğu iddia edilen N.T. ile ilgili ayrıntılı değerlendirme yapıldı. Örgütün operasyon yapılan 2 hücre evinde sanığın parmak izinin tespit edildiğini belirten savcı, N.T.\'nin evinde yapılan aramada özel yapım bel korsesi ele geçirildiğini hatırlattı. Sanık N.T. ve M.D.\'nin uzun namlulu silahlara ilişkin konuşmalarının tespit edildiğini kaydeden savcı, 2 sanığın sık sık buluştuklarını vurguladı. Mehmet Fatih Alıcı isimli kişinin sanık N.T.\'yi Suriye\'nin Tel Abyad şehrinde gördüğüne ilişkin ifadesine dikkat çeken savcı, sanığın örgüt mensuplarını taşıdığına dair beyanları bulunduğunu kaydetti. \"Tipi\" kod adlı gizli tanığın, N.T.\'nin yapılan örgüt toplantılarına katıldığına dair ifade verdiğini belirten savcı, Sadık Çelik\'in alınan ifadesinde DEAŞ terör örgütüne katılım yaptıktan sonra yaralanarak geri dönen kardeşi Hasan Çelik\'in sanık N.T. tarafından tedavi edildiğini ve kardeşinin örgüte katılımında bu kişinin yardımı olduğunu söylediğini kaydetti. Zeynep Demir isimli tanığın, N.T.\'nin Suriye\'de bomba eğitimi aldığını ve Türkiye\'de eylem yapacağını söylediğini belirten savcı, sanığın aracında yapılan aramada tabanca ve 27 fişek ele geçirildiğini kaydetti.

BAĞDADİ\'YE TÜRKÇE BİAT METNİ

Sanık M.D.\'nin örgütün hücreevlerini kiraladığı ve bu evlerde parmak izlerinin çıktığı belirtilen mütalaada, hücre evlerinin kiralanmasına ilişkin kodlamaların bulunduğu örgütsel dökümanın ele geçirildiği ifade edildi. Sanığın aracında DEAŞ terör örgütünün lideri Ebubekir El Bağdadi\'ye Türkçe biat yemini bulunduğunu belirten savcı, ikametinde ise yazılı belgeler ve DEAŞ bayrağı bulunduğunu kaydetti. Mütalaada, Mehmet Fatih Alıcı\'nın, sanık M.D.\'yi Suriye\'nin Telabyad şehrinde gördüğüne ve sanığın canlı bomba eylemcisi olduğuna dair tanık beyanı bulunduğu da belirtildi.



