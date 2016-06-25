Deadpool'un devam filminin ilk çekimi 2017 yılında

Marvel Comics'in anti kahraman karakteri Deadpool'un ikinci filminin çekimlerine 2017'de başlanacağı duyruldu. Gösterime girdiğinden andan itibaren en çok ilgi gören çizgi roman uyarlamalarının başında gelen Deadpool‘un yeni filminin hangi tarihte gösterime gireceği henüz açıklanmadı.

İlk filmin de yönetmeni olan Tim Miller’ın çekeceği ikinci Deadpool filmde, Marvel okuyucularının favori karakterlerinden biri olan Cable’ın da görüleceği söyleniyor. Marvel’ın 2004-2008 yılları arasında 50 macerası yayınlanan Cable & Deadpool çizgi roman serisinden yola çıkılacağı tahmin edilen filmin senaryosu Rhett Reese ve Paul Wernick tarafından yazılacak.

Filmin yapımcılarından Simon Kinberg, bu kez filmden önce çok fazla ipucu vermeden, eski zamanlarda olduğu gibi izleyicilerin nelerle karşılaşacaklarını pek bilmeden sinema salonuna gitmelerini istediklerini dile getirdi.