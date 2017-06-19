Deadpool’u vizyondayken Facebook’a yükledi, 5 milyon izletti; FBI zanlıyı 1 yıl sonra yakaladı!

Geçtiğimiz yıl vizyona giren Deadpool'u kısa bir süre sonra internete yükleyen Trevon Maurice Franklin isimli zanlı 1 yıl sonra FBI tarafından yakalandı.

X-Men dünyasında geçen ve gişede başarılı olan Deadpool geçtiğimiz yıl vizyona girdi. Film vizyona girdikten bir hafta sonra Franklin videoyu Facebook'a yükledi. Filmi kısa sürede 5 milyondan fazla kişi tarafından izlendi.

Telif hakkı ihlali sebebiyle Franklin’in peşine düşen FBI, zanlı birkaç gün önce tutukladı. Mahkeme karşısına çıkacak Franklin eğer suçlu bulunursa üç yıla kadar hapis cezası alacak.