'Deadpool 2'nin vizyon tarihi belli oldu

ABD'de başta olmak üzere tüm dünyada izlenme rekorları kıran Marvel'ın kötü komik karakteri Deadpool'un devam filmi 'Deadpool 2'nin 2018 haziranında gösterime gireceği belirtildi.

Daha önce Tim Miller ile başlanması planlanan çekimler, yönetmenin bırakmasından sonra bir süre durmuştu. Yeni filmin yönetmen koltuğunda macera filmlerinin aranan ismi, Chad Stahelski ile ortak projesi John Wick ile adını duyuran David Leitch oturacak.

Ryan Reynolds’ın yine başrolünü oynayaca filmin kadrosunda Brad Pitt’in de 'Cable' karakterine hayat vereceği bilgisi verildi.