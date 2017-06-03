Deadpool 2'nin 'kötü adam'ı belli oldu

Deadpool 2'nin kötü adamı belli oldu. Çizgi romanda adı sıkça geçen Black Tom Cassidy karakteri, filmin ana kötüsü olacak. Karakteri canlandıracak oyuncu ise Jack Kesy.

İlk olarak çizgi romanlarda da sık sık yer bulan Domino karakterinin filmde olacağı öğrenilen Deadpool'da işler gittikçe zorlaşıyor. X-Men evrenindeki diğer New Mutants'lardan bazı karakterleri de filmde yer alacak. Ayrıca Fox, büyük bir sürpriz yaparak Marvel Sinematik Evreni'nde Thanos karakterine hayat veren Josh Brolin'in Cable olarak izleyicinin karşısına çıkacağını da duyurmuştu.



