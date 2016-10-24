'Deadpool 2' yönetmensiz kaldı

ABD'de başta olmak üzere tüm dünyada izlenme rekorları kıran Marvel'ın kötü komik karakteri Deadpool'un devam filmi için hazırlıklar sürerken Tim Miller'dan ayrılık açıklaması geldi.

Sinema eleştirmenleri yönetmen Miller'ın ayrılık kararının filmin başrol oyuncusu Ryan Reynolds ile arasındaki yaklaşımın farklı olmasına bağladı.

Tüm dünyada 786 milyon dolar hasılat yaparak sürpriz bir gişe başarısı yakalayan filmin devamının bu yaz çekilmesi planlanıyor ancak yeni yönetmenin kim olacağı henüz bilinmiyor.