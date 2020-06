İlk kez 3 Mayıs 2019’da Netflix’de yayınlanan Dead to Me’nin yeni sezon fragmanı yayınlandı. Liz Feldman tarafından oluşturulan bir Amerikan kara komedi web televizyon dizisi olan Dead to Me, 2.sezonuyla 8 Mayıs’ta Netflix’te olacak.

Christina Applegate’e oynadığı rolle Emmy ve Altın Küre adaylığı getiren dizide Linda Cardellini, James Marsden de yer alıyor.