De Standaart: Belçika'da yaşayan Erdoğan ve AKP karşıtı Türkiye kökenliler Ankara tarafından kara listeye alındı

Belçika'da Flamanca yayımlanan De Standaart gazetesi, ülkedeki AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı Türkiye kökenlilerin, Ankara tarafından baskı altına alınmaya çalıştığını öne sürdü.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre gazete, Türkiye'nin Belçika'da yaşayan muhalif bin 224 kişiyi, ülkeye girişleri konusunda "kara listeye aldığını" duyurdu.

"Erdoğan karşıtları Belçika'da güvende değil" başlığıyla verilen haberde, Türk hükümetinin yurt dışındaki Türkiye kökenlileri kontrol alma çabalarını daha da arttırdığı belirtildi.

Gazeteye göre, bu nedenle "Ankara tarafından organize edilen nefret kampanyalarından" Belçika'daki Türklerin giderek daha fazla zarar görmeye başladı.

Konsolosluğun ihbar çağrısı

Haberde, Rotterdam Başkonsolosluğu tarafından, Hollanda'daki Türk toplumuna, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'ye hakaret edenlerin ihbar edilmesi çağrısı anımsatıldı.

Standaart gazetesine konuşan ve isimlerinin gizli kalmasını isteyen Erdoğan muhalifleri, Rotterdam'daki olayı "buz dağının görünen yüzü" olarak değerlendirdi.

Benzer tacizlerin Belçika'da artarak yaşandığını belirten Türkiye kökenli haber kaynakları, "Erdoğan'ın Türkiye'de uyguladığı tedbirler Belçika'ya da yansımaya başladı" görüşünü dile getirdiler.

Gazete haberinde, Türkiye'de AKP tarafından 6 bin kişilik "trol ordusu" oluşturulduğu bilgisine de yer verildi.

Bu kişilerin "internet üzerinde ispiyonculuk yaptığı" internet üzerinde yönetimi eleştirenleri şikâyet, karalama ve taciz etmekle görevli oldukları vurgulandı. Trollerin, aldıkları emir doğrultusunda yalan bilgiler yaydığına işaret edildi.

Standaart gazetesi, AKP yanlısı trollerin, Belçika'daki Türkiye kökenli sosyal medya kullanıcılarını kontrol ve taciz ettiğini öne sürdü.

Gazete, AKP yanlısı sosyal medya hesaplarında, "Belçika'da tanınmış Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığı yapanlar" listesi yayımlandığını belirtti.

Türkiye'ye girişte 'kara liste'

Ankara'nın da bu ihbarlardan yola çıkarak, Türkiye'ye girişlerinde sorgulanmaları için bin 224 kişilik bir "kara liste" hazırladığı vurgulandı.

Gazeteye göre, bu haberlerin basına yansıması üzerine Belçika hükümeti Ankara'dan kapsamlı açıklama istedi.

Belçika'nın, "bu kişilerin kimlikleri ve neden kara listeye alındıklarına" ilişkin sorusuna, söz verilmesine rağmen Türk makamlarından henüz bir yanıt gelmediğine işaret edildi.

Standaart gazetesi, Belçika'da oy kullanan Türk seçmenlerin yüzde 60'ının AKP'ye oy verdiğini de anımsattı.