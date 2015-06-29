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Dünya
Deutsche Welle

De Maiziere’den kundakçılara sert tepki

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Meißen'da sığınmacıların kalacağı bir yurdun kundaklanmasını kınadı.

29 Haziran 2015 00:06


Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, Meißen kentinde, sığınma başvurusunda bulunanlar için düzenlenen bir yapının kundaklanmasını sert bir dille kınadı. Almanya'da sığınma başvurusunda bulunanlara ve onların kaldığı yerlere yönelik saldırıların arttığına dikkat çeken de Maiziere, buna karşı kararlı ve sert bir biçimde mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

İçişleri Bakanı de Maiziere, son aylarda sığınmacılarla ilgili yer yer haklı tereddütleri olan halkla tartışmalar yürütüldüğünü ve bu insanların korku ve endişelerinin ciddiye alınması gerektiğini ifade ederek, diğer yandan şiddet ve nefretin hiçbir halinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Saksonya Eyaleti'nde yer alan Meißen kentinde yer alan ve şu an içinde kimsenin barınmadığı yapıda bu gece yarısı yangın çıkmış ve polisten yapılan açıklamada yangının kundaklama sonucu meydana geldiği bildirilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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