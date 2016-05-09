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Dünya
Deutsche Welle

De Maiziere: Türkiye'de Müslüman olmak farklı bir şey

Almanya İçişleri Bakanı de Maiziere, katıldığı programda Türk göçmenlerle ilgili açıklama yaptı. Atatürk reformlarına dikkat çeken Bakan, Türkiye kökenli göçmenlerin Almanya'ya daha kolay uyum sağladığını söyledi.

09 Mayıs 2016 13:23


Almanya'daki uyum yasası konusunun tartışmaya açıldığı Alman birinci kanalında yayınlanan Anne Will sunuculuğundaki tartışma programı ilginç tartışmalara sahne oldu.

"Yasa ile uyum - Almanya'ya kim ait olmalı?" konu başlığıyla düzenlenen açık oturumun konuklarından biri de Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'di.

Türkiye'nin Atatürk döneminde yapılan reformlar nedeniyle diğer İslam ülkelerine kıyasla daha farklı bir noktada olduğunu belirten Bakan, "Türkiye'de Müslüman olmak farklı bir şey. Türkiye, Atatürk döneminde büyük bir reform yaptı. Din ve devlet işleri ayrıldı; büyük, başarılı ekonomik reformlar yapıldı. Burada bunların çoğunu geri döndürmek isteyen Erdoğan'dan söz etmiyoruz; Türkiye'nin geçen yüzyıldaki büyük başarısından bahsediyorum. İstanbul ve Anadolu arasında farklılıklar olsa da, din ve devlet işlerinin ayrılması, modern devlet anlayışı gibi unsurların bulunmadığı Kuzey Avrupa ülkelerine göre bu büyük bir fark" dedi.

Arap kökenli göçmenlerin Türk göçmenlere kıyasla Almanya'ya daha zor uyum sağladığını söyleyen Bakan, "Arap göçmenlerin Türkiye'den gelenlere kıyasla daha farklı bir sosyal ve kültürel geçmişi var" diye konuştu. Bakan Suriyelilerin ise Almanya'ya Türklere kıyasla daha zor, Kuzey Afrikalılara kıyasla ise daha kolay uyum sağladığını söyledi.

Programın diğer katılımcılarından uyum uzmanı Ruud Koopmans ise Türkiye'nin Atatürk reformlarından uzaklaştığını belirterek, "Erdoğan yönetimindeki Türkiye ile Türklerin uyumu da kolay olmayacağa benziyor" diye konuştu. Koopmans, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin (DİTİB) Türk hükümetinin yoğun etkisi altında olduğunu öne sürdü.

Almanya'da koalisyon partileri CDU, CSU ve SPD Nisan ayında uyum yasa tasarısı üzerinde uzlaşmaya varmıştı. Tasarının Mayıs ayının sonunda yasalaşması bekleniyor. Yasanın kabul edilmesi halinde, 50 yıldan daha uzun bir göç tarihine sahip olman Almanya'da ilk kez bir uyum yasası yürürlüğe girmiş olacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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