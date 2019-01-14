De Gea duvar ördü; Manchester United, Tottenham'ı da geçti

İngiltere Premier Lig'de haftanın maçında Manchester United, Tottenham'ı 1-0 yenerken, De Gea 2. yarıda yaptığı inanılmaz kurtarışlarla galibiyeti getirdi. Mourinho'nun ardından göreve getirilen manejer Solskjaer böylece ilk 5 lig maçını kazandı.

Wembley Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısında Manchester United etkiliydi. Ancak Lloris'i geçmekte zorlanan Kırmızı Şeytanlar, 45. dakikada Pogba'nın harika pasında Rashford ile öne geçmeyi başardı.

2. yarıda ise sahada tam anlamıyla David de Gea şov vardı. 45 dakikada 10 kurtarış yapan İspanyol eldiven karşılaşmayı Manchester United'ın 1-0 kazanmasını sağladı.

Bu sonuçla göreve geldikten sonra ilk 5 lig maçını kazanan Solskjaer, efsane teknik adam olarak tarihe geçti. Sahasında üst üste 2. kez kaybeden Tottenham, bu sonuçla 48 puanda kaldı. Manchester United ise 41 puana yükseldi ve Arsenal'i yakaladı.