DDK'dan THK raporu: 21 yangın söndürme uçağından 15’i gayri faal durumda

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı üzerine yapılan denetimlere ilişkin raporda, Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı envanterindeki 21 yangın söndürme uçağından 15’inin gayri faal durumda olduğu belirtildi.

Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine Türk Hava Kurumu (THK) Derneği Genel Başkanlığı, THK Gökçen İktisadi İşletmesi ve şubeler ile THK Havacılık Vakfı şirketlerinin 2009-2019 dönemine ilişkin on yıllık tüm iş ve işlemleri ile hesaplarını denetledi.

Net zarar 275 milyon 698 bin 776 TL’ye ulaştı

THK Derneği Genel Başkanlığı ve vakıf şirketleri hakkında hazırlanan denetim raporunda, THK'nın 2011 sonrası dernek faaliyetlerinin kuruluş amacından uzaklaştırıldığı belirtildi.

Bu süreçte alanında yetkin olmayan yönetici ve personelin kurumda istihdam edildiğinin belirtildiği raporda, yöneticilerin plansız ve öngörüsüz kararları, tekrarlanan hata ve suiistimaller sebebiyle, THK Derneği'nin 2019 yılı dönem net zararının 275 milyon 698 bin 776 TL’ye ulaştığı belirlendi.

THK’nın borçları toplamı 1 milyar 214 milyon

Raporda, tüm THK Havacılık Vakfı şirketlerinin banka borçlarının Kayyum Heyeti tarafından yapılan mutabakatlarla yeniden yapılandırıldığı, buna göre THK’nın banka borçları toplamının 1 milyar 214 milyon 46 bin 587 TL, 71 milyon 776 bin 909 Avro ve 484 bin 476 ABD Doları olduğu tespit edildi.

Toplanan yardımların ilgili kurumlara ödenmediği tespit edildi

Raporda, 2019 yılı itibarıyla THK mülkiyetindeki toplam bin 330 gayrimenkulden 252 adedinin çeşitli banka kredilerine ilişkin olarak ipotek edilmiş olduğu tespiti de yer aldı.

THK Genel Başkanlığı'nın 2002-2013 döneminde yardım toplama faaliyetleri kapsamında elde ettiği gelirlerden Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin 22. maddesine göre ayrılan paylardan toplam 33 milyon 813 bin 277 TL’nin ilgili kurumlara ödenmediği de aktarıldı.

21 yangın söndürme uçağının 15’i gayri faal durumda

Raporda, Haziran 2020 itibariyle THK Genel Başkanlığı envanterinde kayıtlı 21 yangın söndürme uçağının bulunduğu bilgisi yer aldı. Yangın söndürme uçaklarının 15’inin gayri faal görünmekle birlikte diğer 6 uçağın bakımda ya da bakımı bekler durumda bulunduğu belirtildi.

THK envanterindeki bakıma ihtiyacı bulunan 6 adet CL-215 tipi yangın söndürme uçağıyla ilgili 2020 Haziran ayı itibarıyla güncellenen teknik rapora göre, 2 uçağın toplam 2 milyon 194 bin dolar değerinde malzeme bekler durumda olduğu, 1 uçağın bakım ve x-ray uygulamasının bulunduğu, bu üç uçağın dış yüzeyine korozyona karşı AD uygulaması yapılması gerektiği vurgulandı. Diğer 3 uçağın da malzeme bekler durumda olduğu, ayrıca 2020 yılının mart ayında yapılması gereken AD uygulamasının ekonomik gerekçelerle yapılmadığının belirlendiği kaydedildi.

Yeniden yapılandırma önerisi

DDK’nın raporunda, THK’nın yeniden yapılandırma önerileriyle birlikte, sorumluluğu bulunan eski THK başkan ve görevlileriyle şirket yetkilileri hakkında cezai, hukuki, idari ve mali değerlendirmeler de içeren toplam 116 öneri yer aldı.

Vakfa bağlı şirketlerin kapatılması öneriler arasında

Ayrıca, Vakfa bağlı şirketlerin kapatılması, bu şirketlerin faaliyetlerinin geçmişte olduğu gibi Dernek ve THK Gökçen Havacılık İktisadi İşletmesi bünyesinde veya ticari gereklilikler çerçevesinde kurulacak Dernek şirketleri vasıtasıyla yürütülmesi de öneriler arasında yer aldı.

THK’da koordinasyon ve yönetim kolaylığı açılarından şube sayılarının azami her ile bir şube olacak şekilde belirlenmesi, gerekli görülen yerlerde çalışmaların temsilcilikler vasıtasıyla yürütülmesi önerildi. (AA)