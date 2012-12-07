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Sağlık

Diyabet hastasının 4'te 1'i aynı zamanda depresyon hastası

Depresyonu daha sonra sıklıkla diyabet izliyor. Ancak diyabet hastalarının depresyona girme riski de büyük. Bu iki rahatsızlık birbirini büyük ölçüde etkiliyor

07 Aralık 2012 09:51

Almanya'da yaşayan 7 milyondan fazla diyabet hastasının 4'te biri aynı zamanda depresyon hastası. Berlin merkezli Alman Psikiyatri, Psikoterapi ve Ruh Sağlığı Toplumu (DGPPN) adlı kuruluşun raporuna göre, depresyon ilerleyen yıllarda diyabete yakalanma konusunda bir risk faktörü.

DGPPN'den Profesör Ulrich Schweiger, “Depresyon diyabete yakalanma riskini yüzde 60 artırıyor. Bunun yanı sıra diyabetin ağır ilerlemesi ve aşırı kilo, yüksek tansiyon ve sinir hasarı gibi semptomlar da gözlemleniyor” dedi.

Diyabete yakalanma riskinin artmasında depresyon sırasında metabolizmadaki değişikliğin etkili olabileceği belirtiliyor. Yapılan bir araştırmaya göre, depresyon hastalarında yemek sonrası insülin oranının sağlıklı insanlara göre daha yüksek olduğu tespit edildi. Ayrıca bu kişilerde yağ birikimini arttıran hormon kortizol ve insülinin, yağ yakıcı hormonlar testosteron ile büyüme hormonlarından daha fazla salgılandığı görüldü.

Uzmanlar, dengeli beslenmeyi ve düzenli spor yapılmasını tavsiye ediyor. (Deutsche Welle Türkçe)

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