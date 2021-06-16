DC, Batman'in Kedi Kadın'a oral seks yaptığı sahneyi sansürlemiş: "Kahramanlar bunu yapmaz"

DC evreninde geçen ve yetişkin izleyici kitlesini hedef alan 'Harley' çizgi dizisinin yeni sezonunda Batman'in Kedi Kadın'a oral seks yaptığı bir sahnenin senaryodan çıkarıldığı açıklandı.

Çizgi dizinin yaratıcıları Justin Halpern ve Patrick Schumacker, Variety.com'a yaptıkları açıklamalarda, "3. sezonda Batman'in Kedi Kadın'a oral seks yaptığı bir sahne vardı. DC dedi ki, 'Böyle bir şey yapamazsınız, kesinlikle yapamazsınız. Kahramanlar bunu yapmaz" dediler.

Halpern daha sonra DC yöneticilerine, "Kahramanlar bencil aşıklar mıdır" diye sorduklarını, DC'nin ise böyle bir sahnenin oyuncak satmalarını zorlaştıracağını ifade ettiğini aktardı.