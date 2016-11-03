DBP’nin kayyım atanan belediyeleri

Bitlis'in Ahlat İlçesi Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Ovakışla Beldesi Belediyesi’ne kayyım olarak atandı. DBP'li belediyelerin toplam 29'una kayyım atanmış bulunuyor.

Adana'nın Pozantı ilçesi ile Erzurum'un Aşkale ilçesinin belediye başkanları Gülen yapılanmasına dahil oldukları iddiasıyla görevden alınırken, geri kalan 26 belediyeden 25'i Demokratik Bölgeler Partisi'nin (DBP) yönetimindeydi.

Daha sonra 21 Eylül'de Şırnak'ın İdil, 5 Ekim'de Diyarbakır'ın Hani ilçelerinin belediyelerine, 1 Kasım'da da Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyım atandı. Bitlis'in Ahlat İlçesi Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, Ovakışla Beldesi Belediyesi’ne kayyum olarak atandı.

Böylece DBP yönetiminde olan ve kayyım atanan belediyelerin sayısı da 29'e yükseldi.

Bunlardan ikisi il belediye başkanlığı, biri de büyükşehir belediyesi. Yani DBP, üç il belediyesini kayyımlara devretmek zorunda kaldı.

Diyarbakır'da, büyükşehir belediyesiyle birlikte üç ilçe belediyesine de kayyım atanmış durumda.

Batman belediyesine, iki ilçe ve bir beldesine; Van'ın dört, Şırnak'ın üç ilçesine kayyım atandı.

Batman Belediye Eş Başkanaları Sabri Özdemir ve Gülistan Akel, 19 Ekim 2015'de görevden alınmıştı. Batman Belediyesi'ne Vali Yardımcısı Şeref Aksoy kayyım olarak atandı.

Hakkari Belediyesi'nde de yine vali yardımcısı olan Cüneyt Epçim kayyım olarak görev yapmaya başladı.

11 Eylül'deki atamalarda Ağrı'nın Diyadin ilçesi belediyesine ilçe kaymakamı Mekan Çeviren kayyım olarak atandı.

Yine aynı tarihte kayyım atanan diğer DBP belediyeleri ve atanan kayyımlar şöyle:

Batman'ın Beşiri ilçesi belediyesine ilçe kaymakamı Mustafa Maslak; Gercüş Belediyesine ilçe kaymakamı Ünal Koç.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine Vali Yardımcısı Bilal Özkan; Silvan ilçesine yine ilçe kaymakamı Murat Kütük.

Mardin'in Dargeçit ilçesine kaymakam Yaşar Yeşiltaş; Derik ilçesi belediyesine kaymakam Fatih Saltürk; Mazıdağ ilçesi belediyesine kaymakam Halit Benek. Nusaybin ilçesi belediyesine de kaymakam Ergün Baysal.

Şırnak'ın Cizre ilçesi belediyesine ilçe kaymakamı Ahmet Adanur; Silopi ilçesi belediyesine kaymakam Savaş Konak; İdil ilçesi belediyesine kaymakam Ersin Tepeli.



Van'ın Edremit ilçesi belediyesine kaymakam İbrahim Özkan; Erciş ilçesi belediyesine kaymakam M.Şirin Yaşar; İpekyolu merkez ilçesine Vali yardmcısı Önder Can; Özalp ilçesi belediyesine kaymakam Serdar Karal.

Erzurum'un HDP'li Hınıs belediyesine ilçe kaymakamı Bülent Ay.

Iğdır'ın Tuzluca ilçesi belediyesine kaymakam İbrahim Civelek.

Muş'un Bulanık ilçesi belediyesine ilçe kaymakamı Ömer Şahin.

Siirt'in Eruh ilçesi belediyesine kaymakam Murat Dayanç.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi belediyesine kaymakam Tarık Açıkgöz.

Batman'ın İkiköprü belde belediyesine kaymakam Mustafa Maslak.

Iğdır'ın Hoşhaber Belde Belediyesine Vali Yardımcısı Bilgehan Karafil.

Diyarbakır'ın Hani ilçesine, bir diğer ilçenin, Kocaköy'ün kaymakamı Yusuf Turan.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne Etimesgut Kaymakamı Cumali Atilla.

Ovakışla Beldesi Belediyesi’ne Bitlis'in Ahlat İlçesi Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu.