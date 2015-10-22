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DBP'li Özalp Belediye Eş Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Handan Bağcı, 9 Ekim'den bu yana tutuklu bulunuyor

22 Ekim 2015 00:18

Van'ın Özalp ilçesi DBP'li Belediye Eş Başkanı Handan Bağcı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Bağcı, 1 Ekim'de askerin ilçedeki operasyonunu engellediği iddiasıyla gözaltına alınmış ve 'örgüt üyeliği' suçundan tutuklanmıştı.

DHA'da yer alan habere göre, Özalp'ın Tepedam Mahallesi'nde 1 Ekim 2015'te çıkan olaylarda asker tarafından yapılan operasyonu engellemeye çalışan grup içinde bulunan ve gözaltına alınan ve ardından da çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Özalp Belediyesi Eş Başkanı Handan Bağcı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Handan Bağcı, Belediye Eş Başkan Yardımcısı Okan Bayram ve Belediye Meclis Üyesi Fevzi Keleş, 'örgüt üyeliği suçundan' çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Belediye Eş Başkanı Handan Bağcı'nın, İçişleri Bakanlığı tarafından yine örgüt üyeliği suçundan görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

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