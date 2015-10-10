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DBP’li Özalp Belediye Başkanı ve Başkan Yardımcısı tutuklandı

Handan Bağcı ve Okan Bayram, "PKK'lılara canlı kalkan olarak operasyonu engelledikleri" iddiasıyla gözaltına alınmıştı

10 Ekim 2015 01:57

Van'ın, DBP’li Özalp Belediye Başkanı Handan Bağcı, Başkan Yardımcısı Okan Bayram ve Belediye Meclis Üyesi Kasım Hazır tutuklandı. Belediye üyeleri, PKK üyelerine "canlı kalkan oldukları gerekçesiyle" gözaltına alınmıştı.

DHA'nın haberine göre, Özalp’in Tepedamı Mahallesi kırsalında 1 Ekim’de PKK üyelerinin bulunduğu bilgisi üzerine başlatılan operasyonda 1 PKK’lı öldürüldü. Güvenlik güçleri, bir eve sığınan diğer PKK'lılara yönelik yürüttüğü çalışmayı, ’canlı kalkan’ olarak engelledikleri gerekçesiyle de Özalp Belediye Eş Başkanı Handan Bağcı, Başkan Yardımcısı Okan Bayram ve Meclis üyesi Kasım Hazır’ı gözaltına aldı. Bağcı, Bayram ve Hazar, adli hükümler uygulanarak serbest bırakıldı. Ancak savcılığın itirazı üzerine, Bağcı, Bayram ve Hazar bu sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı. 

Bağcı, Bayram ve Hazır, çıkarıldıkları 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ’Terör örgütü adına suç işlemek’, ’Görevli memura mukavemet’ ve ’Mala zarar verme’ suçlarından tutuklandı. 

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