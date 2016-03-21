DBP Van İl Eş Başkanları tutuklandı

Van'da 4 gün önce gözaltına alınan 26 kişi arasında bulunan DBP İl Eş Başkanları Caziye Duman ve Ökkeş Kava, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanırken, 12 kişi ise emniyetteki sorgularınını ardından serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Orhan Aşan'ın haberine göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK'nın şehir ve gençlik yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 4 gün önce kentteki çeşitli mahallelere operasyon düzenlendi. Kentte sabah karşı başlayan ve yaklaşık bin polisin katıldığı hava destekli operasyonda, 32 adreste arama yapıldı. DBP İl Eş Başkanları Duman ve Kava'nın da aralarında bulunduğu 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

12 kişi buradaki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, eş başkanlar Duman ve Kava ise buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Duman ve Kava tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, gece saatlerinde Duman ve Kava'yı 'terör örgütüne üye olmak' suçundan tutukladı.

