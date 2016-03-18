Van'da DBP'li başkanlar gözaltına alındı

DBP Van il binasına ve Şehit Fırat Mahallesi’ndeki evlere polisler tarafından düzenlenen operasyonda DBP Van İl Eş Başkanı Caziye Duman ve Ökkeş Kaya'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) haberine göre, Newroz hazırlıklarının sürdüğü Van’da sabah saatlerinde DBP Van il binası ve merkez İpekyolu ilçesinde bulunan Şehit Fırat Mahallesi’ne eş zamanlı polis baskınları yapıldı. Gözaltına alınanların Edremit TEM Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü belirtildi.