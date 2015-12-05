DBP: Sokağa çıkma yasağının sürdüğü mahallelerde ciddi anlamda açlık başladı

Diyarbakır'ın Sur içesinde 4 gündür devam eden sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama yapan DBP Diyarbakır İl Örgütü, ilçede içme suyu, temel gıda maddeleri ve ilaç temini konusunda sıkıntılar yaşandığını belirtti.

Sokağa çıkma yasağının başlangıcından beri 25 kişinin yaralandığını belirten DBP İlçe Örgütü, yaralıların hastaneye ulaştırılmasına izin verilmediğini aktardı. "İlçenin birçok mahallesinde elektrikler kesiktir" denilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

"Sur ilçesinde bugüne kadar 2 yaşlı, 15 çocuk ve 8 kadın olmak üzere 25 kişi yaralanmıştır. Helikopterlerden yapılan ateşlerde 18 ev yakılmış ve evlerde yaşayan siviller canlarını zor kurtarmışlardır. Ayrıca iki ev helikopterlerden atılan bombalardan hasar görmüş ve bu evlerin içerisinde 2 kadın ve 2 çocuk yaralanmıştır. Yaralıların hastaneye götürülmesine izin verilmezken durumları gittikçe kötüleşmektedir. Sokağa çıkma yasağının 4. gününde ekmek yapan bir fırın, polisler tarafında engellenmiştir. Halka ücretsiz ekmek dağıtan bu fırının ekmek çıkarmasının engellenmesi ile söz konusu yasağın sürdüğü mahallelerde ciddi anlamda açlık başlamıştır.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, 2 Aralık Çarşamba günü Cevatpaşa, Fatihpaşa, Dabanoğlu, Hasırlı, Cemal Yılmaz ve Savaş Mahalleleri ile Gazi Caddesi'nde saat 05.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Bölgede önceki gün de saat 16.30'dan itibaren Dağkapı Meydanı'nda sokağa çıkma yasağı getirildi.