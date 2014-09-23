DBP: Kobanê direnişi insanlığın direnişidir

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, tüm il ve ilçe örgütlerinin yarın (24 Eylül 2014) günü Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde olacakları belirtildi. Tüm sivil toplum örgütleri ve sorumlu kurumlara destek çağrısı yapıldı ve “Daha önce de Rojava’ya saldıran ve her saldırısında yenilen IŞİD yine yenilecek, Kobanê Kantonu ve onun şahsında insanlık kazanacaktır” denildi.

Yazılı açıklama şöyle

“IŞİD çetelerine destek olmadığını söyleyen AKP devleti uluslararası ve Türkiye basınına her gün yansıyan Türkiye’den IŞİD’e katılımlar konusunda bile en küçük bir girişimde bulunmamaktadır. Gazetecilerin ulaşabildiği IŞİD militanları AKP devleti tarafından görmezden gelinmektedir. Oysa aynı AKP devletinin polisi ve askeri Suruç’ta halka sadece gaz, cop, tazyikli su ve gerçek mermilerle değil, küfür ve hakaretlerle düşmanca saldırmaktadır.

Bu durum, ‘güvenlik güçlerinin halkı düşman olarak gördüğünün en somut göstergesidir. Tam da bu nedenle TOMA’yla bir tek kadına bile acımasızca saldırılmakta, halka gerçek mermilerle ateş açılmaktadır. AKP basını tarafından servis edilen iki üç kare yardım görüntüsü gerçeğin üzerini örtmeye yetmemektedir.

IŞİD çetelerini açıkça ve fiilen destekleyen, hareketlerine izin veren, lojistik destek sağlayan, üstelik artık bunları gizlice yapmaktan bile çekinmeyerek uluslararası platformlarda IŞİD’e karşı mücadelede yer almayan, hatta görüntüde olsa da IŞİD’e terörist bile demeyen, Kobanê’deki durumun baş aktörlerinden olan AKP devletinin pozisyonu tüm dünyaca bilinmektedir.

Kobanê direnişi sıradan bir yurt savunmasının ötesinde, bir varoluş mücadelesidir. Dünyadaki tüm Kürtlerin, devrimcilerin, insanlığın kalbi bugün Kobanê’de atmaktadır. Kobanê artık sadece Kobanêli halkların değil, insanlığın kalesidir. Kobanê’de direnenler sadece yurtlarını değil, umudu ve insanlığı savunmaktadır.”