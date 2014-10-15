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DBP: Kepenk kapatma eylemi yok

Diyarbakır'da bugün esnafın kepenk kapatacağı iddiaları üzerine DBP Diyarbakır İl Başkanlığı yaptığı açıklama, 'kepenk kapatma eylemi yok' dedi

15 Ekim 2014 17:22

Demokratik Bölgeler Partisi'nin yaptığı açıklamada, "Halkımızdan, partimizin resmi herhangi bir açıklaması olmadan bu tür söylentilere itibar etmemesi gerektiğini bildirmek istiyoruz" denildi.

DHA'da yer alan Ebubekir Karatoprak'ın haberine göre, DBP'nin yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün itibariyle Diyarbakır’da Kepenk kapatma eyleminin olduğuna dair söylentiler yayılmış olup, ayrıca partimizle bağlantılı olarak lanse edilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu durumla herhangi bir ilgimizin olmadığı böyle bir tutumumuzun da söz konusu olmadığını halkımızla paylaşma gereği duyuyoruz. Halkımızdan; partimizin resmi herhangi bir açıklaması olmadan bu tür söylentilere itibar etmemesi gerektiğini bildirmek istiyoruz" denildi.

 

 

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