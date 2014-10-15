DBP: Kepenk kapatma eylemi yok

Demokratik Bölgeler Partisi'nin yaptığı açıklamada, "Halkımızdan, partimizin resmi herhangi bir açıklaması olmadan bu tür söylentilere itibar etmemesi gerektiğini bildirmek istiyoruz" denildi.

DHA'da yer alan Ebubekir Karatoprak'ın haberine göre, DBP'nin yaptığı açıklama şöyle:

"Bugün itibariyle Diyarbakır’da Kepenk kapatma eyleminin olduğuna dair söylentiler yayılmış olup, ayrıca partimizle bağlantılı olarak lanse edilmeye çalışıldığı anlaşılmaktadır. Söz konusu durumla herhangi bir ilgimizin olmadığı böyle bir tutumumuzun da söz konusu olmadığını halkımızla paylaşma gereği duyuyoruz. Halkımızdan; partimizin resmi herhangi bir açıklaması olmadan bu tür söylentilere itibar etmemesi gerektiğini bildirmek istiyoruz" denildi.