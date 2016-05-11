DBP Genel Merkezi’ne polis baskını

DBP’nin Diyarbakır’da bulunan genel merkez binasına polis baskın yaptı. Binada arama yapıldığı öğrenildi. Polis ekipleri DBP'nin merkez Kayapınar ilçesinde bulunan genel merkez binası ile Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek'in aynı ilçede bulunan evine saat 22.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda iki katlı parti binası ve Yüksek'in evinde arama yapıldı.

Partinin eş başkanı Kamuran Yüksek, öğlen saatlerinde gözaltına alınmıştı.