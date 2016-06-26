DBP: Eş Genel Başkanımız, 21 belediye başkanı ve 92 belediye meclis üyemiz tutuklu!

DBP bugünkü belediye eş başkanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek’in de aralarında olduğu onlarca yönetici, 21 belediye eş başkanının tutuklandığı ifade edildi.

Demokratik Bölgeler Partisi Genel Merkezi, bugün düzenlenen belediye eş başkanları toplantısı sonuç bildirgesini açıkladı.

Bianet'ten Ayça Söylemez'in haberine göre, Açıklamada, DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek’in de aralarında olduğu onlarca parti meclis üyesi, MYK üyesi ve 21 belediye eş başkanı, 92 belediye ve il genel meclis üyesinin tutuklandığı, görevden alındığı ifade edildi.

Toplantıda, “Lice'de artarak devam eden yaşam alanlarına yönelik saldırıların kınandığı” belirtildi.

"Demokratik özerk yönetimler"

Sonuç bildirgesi özetle şöyle:

"-Ortadoğu'da demokratik özerk yönetimler, demokratik cumhuriyet perspektifti ile Suriye’de sorunların çözümüne katkı sunar.

-Tekçi otoriter ulus devlet Türkiye'de de yaşanan savaşın sorunların temel kaynağını oluşturmaktadır. Türkiye’nin bu süreçten çıkışı kapsamlı bir demokrasi hamlesi ile mümkün olacaktır.

-Son bir yılda yaşanan süreç AKP’nin bu savaş politikasının bir sonucudur. AKP geleneksel güvenlikçi politikaları güncelleyerek askeri ve polis gücünü devreye koyarak Kürt sorunun müzakere ile çözüm olanaklarını heba etmiştir.

-Kentlere dönük katliam yıkım ve göçertme politikaları ile birlikte demokratik siyaset alanlarına aynı şekilde yine demokratik yerel yönetimlere dönük saldırılarını genişletmiştir. Bu süreçte, içerisinde PM üyelerimizin de olduğu 1425 insan katledilmiş, 2 bin 583 kişi yaralanmıştır.

-Başta Eş Genel Başkanımız Kamuran Yüksek olmak üzere onlarca parti meclis üyemiz, MYK üyelerimiz ve yerel yönetimlerde görev alan halkın iradesiyle seçilmiş 21 belediye eş başkanlarımız, 92 belediye ve il genel meclis üyelerimiz tutuklanmış, görevden alınarak uzaklaştırılmıştır.

-Demokratik özerk yönetim anlayışı ile halkın öz örgütlülüğünü geliştirmek için azami çaba içerisinde olunacağı, eş başkanlık sistemimize yönelik geliştirilen saldırılara karşı eş başkanlık sistemini kurumsallaştırılması için mücadelenin sürdürüleceği vurgulanmıştır.”