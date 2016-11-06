DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel tutuklandı!

Aralarında eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 12 HDP milletvekilinin gözaltına alınmasını Diyarbakır Adliyesi önünde protesto ederken gözaltına alınan DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sebahat Tuncel kimdir?

Gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınan HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile Grup Başkanvekili İdris Baluken, milletvekilleri Nursel Aydoğan, Leyla Birlik, Gülser Yıldırım, Selma Irmak, Ferhat Encü ve Abdullah Zeydan 'terör' soruşturması kapsamında 4 Kasım'da tutuklanmıştı.

Gözaltıları protesto etmek için Diyarbakır Adliyesi önünde bir grup partiliyle bekleyen Tuncel, 10 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı.

Yüksek: Tutuklanması siyasidir

Etkin Haber Ajansı’nın (ETHA) haberine göre, 4 Kasım tarihinde gözaltına alınan DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in tutuklanmasının ardından DBP, Diyarbakır Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.

DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek, “Tutuklamanın hukukla bir ilgisi yoktur. Hukuk bu ülkede askıya alınmıştır. Şuan alınan kararlar siyasidir” dedi.

Yüksek, Tuncel’in tutuklanmasına ilişkin yarın saat 10:00’da DBP Genel Merkezinde yapılama yapacaklarını söyledi.