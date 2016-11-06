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Sebahat Tuncel kimdir?

HDP milletvekillerinin gözaltına alınmasını protesto ederken gözaltına alınan Sebahat Tuncel tutuklandı

06 Kasım 2016 20:28

Aralarında eş genel başkanlar Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da bulunduğu 9 HDP milletvekilinin gözaltına alınmasını protesto ederken gözaltına alınıp bugün tutuklanan DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel, 5 Temmuz 1975'te Malatya'da doğdu. Eğitim hayatını Mersin Üniversitesi Mut Meslek Yüksek Okulu Harita Kadastro programını bitirerek tamamladı.

1998 yılında ilk defa siyasete HADEP Kadın Komisyonu'nda başlayan Sebahat Tuncel, HADEP'in gerçekleştirdiği son kongresinde Esenler HADEP ilçe başkanı oldu.

Aynı dönemlerde HADEP kapatılınca, DEHAP İstanbul İl Başkanlığı Kadın Komisyonu'nda göreve başladı. Kocaeli Gebze'de 9 aydır tutuklu olduğu esnada İstanbul 3. Bölge'den bağımsız milletvekili seçilen Sebahat Tuncel, 25 Temmuz 2007'de cezaevinden çıktı.

DTP'nin Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılmasından sonra da siyaset yasağı getirilmeyen diğer DTP'li milletvekili arkadaşlarıyla birlikte Barış ve Demokrasi Partisi'ne üye oldu.

12 Haziran 2011'de yapılan 24. dönem milletvekili seçimlerinde İstanbul 1. Bölge'den bağımsız milletvekili olarak seçilerek yeniden BDP'ye katıldı. 15 Ekim 2011 tarihinde kurulan Halkların Demokratik Kongresi'nin eş sözcüsü oldu.

2012'nin Eylül ayında Sebahat Tuncel hakkında PKK üyeliği gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı ve yurt dışına çıkış yasağı konuldu. 27 Ekim 2013'te BDP'den istifa etti ve HDP'nin eş başkanı seçildi.

 

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