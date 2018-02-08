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Politika

DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan tutuklandı

Mehmet Arslan, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 6 Şubat'ta gözaltına alınmıştı

08 Şubat 2018 22:40

DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan, Türkiye’nin Afrin’e yönelik yaptığı operasyona karşı açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı.

Diyarbakır’da 6 Şubat’ta gözaltına alınan Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesi sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Arslan, Türkiye’nin Afrin’e dönük yaptığı operasyona karşı açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek “örgüt üyeliği” iddiasıyla tutuklandı.

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