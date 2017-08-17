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Politika

DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan serbest bırakıldı

Arslan ve aralarında DBP MYK üyelerinin de bulunduğu 14 kişi ile birlikte gözaltına alınmıştı

17 Ağustos 2017 14:39

Önceki gün gözaltına alınan DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan serbest bırakıldı.

HDP Adana İl Örgütü’nün “Durmayalım Dur Diyelim” sloganıyla düzenlediği halk buluşmasına katıldıktan sonra kaldığı evde 12 Ağustos’ta yapılan baskınla gözaltına alınan DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan götürüldüğü Siirt’te mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme heyeti Arslan’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü ve “gizlilik” kararı alınan soruşturma kapsamında Arslan ve aralarında DBP MYK üyelerinin de bulunduğu 14 kişi ile birlikte gözaltına alınmıştı.

 

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